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Главная / Мнения аналитиков / На американском рынке высокодоходных облигаций продолжается коррекция - Julius Baer
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21 ноября 2018 года 18:22
На американском рынке высокодоходных облигаций продолжается коррекция - Julius Baer
"Средняя доходность по индексу Bloomberg Barclays для высокодоходных облигаций американских компаний продолжил рост во вторник и достиг 7,31% по сравнению с 6,94% неделей ранее и минимумом в 4,83% 20 июня 2014 года. Показатель находится на самом высоком уровне с июня 2016 года. С января 2018 года мы занимали негативную позицию по высокодоходному сектору американского рынка корпоративных облигаций в ожидании изменения фундаментальных факторов, которое вызовет турбулентность на рынке. Рынок перешел из состояния, которое определяли риски дефляции и неограниченного монетарного стимулирования, к состоянию фискальной поддержки и нормализации кредитно-денежной политики. Этот переход особенно сильно отражается на компаниях, которые сильно зависят от дешевого финансирования. В секторе до сих пор остается множество так называемых "зомби"-компаний. Мы еще не достигли того момента, когда эти корпорации потеряют доступ к дешевым деньгам. Опросы ФРС США указывают на отсутствие кредитного сжатия и наличие доступных кредитов в банковском секторе. Мы ожидаем продолжение коррекции на американском рынке высокодоходных корпоративных облигаций", - комментирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.
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21 ноября 2018 года 19:36
Рубль немного отступил от максимальных дневных значений к доллару и евро на фоне снижения темпов роста нефти
Москва. 21 ноября. Доллар США и евро несколько замедлили темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слегка отступил от максимальных значений к бивалютной корзине первой половины дня на фоне небольшого замедления темпов роста цен на нефть. читать дальше
.21 ноября 2018 года 19:32
Рост рынка акций РФ вслед за миром сдержала забуксовавшая нефть, Сбербанк лидировал по капитализации
Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос по индексам вслед за мировыми площадками, отскок вечером был сдержан забуксовавшей нефтью после выхода статистики Минэнерго США о запасах; лидировали в росте акции "Аэрофлота", обновившие 2-месячный максимум в отсутствие свежих новостей, а Сбербанк вышел на первое место по капитализации, обогнав "Роснефть". читать дальше
.21 ноября 2018 года 19:08
После активного открытия в четверг российский фондовый рынок до конца недели ляжет в дрейф у достигнутых уровней - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к покупкам послужил отскок на внешних рынках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США индексы Dow Jones и... читать дальше
.21 ноября 2018 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду подрастают на фоне усилившегося "аппетита к риску" и снизившихся санкционных рисков
Москва. 21 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне как усилившегося у мировых инвесторов "аппетита к риску", что позитивно сказывается на динамике практически всех евробондов emerging markets, так и снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 ноября 2018 года 17:47
Динамика курса рубля остается обособленной как от движения нефтяных цен, так и от движения площадок других рынков, констатирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Эксперт продолжает придерживаться мнения о том, что устойчивость рубля сейчас основывается на появлении предпосылок для... читать дальше
.21 ноября 2018 года 17:10
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 7% - до $14,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:45
На рынке нефти сохраняется нервозная обстановка, которая приводит к очередному снижению цен, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки снова падали на 7% в течение торгового дня вторника в отсутствие фундаментальных новостей. Нервозность на фондовом рынке,... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:05
"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:47
Москва. 21 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного восстанавливается к бивалютной корзине на фоне небольшого отскока нефтяных котировок после более чем 6%-процентного обвала накануне. читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:40
Российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США - ИК "ФИНАМ"
"Ближайший важный уровень по индексу Московской Биржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс его проколол вниз, но делать окончательные выводы о пробое стоит только по закрытию недели. Пока индекс закрывает неделю выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:10
БКС рекомендует покупать бумаги финсектора РФ в ожидании дивдоходности за 2018г на уровне 10%, фавориты Сбербанк и Мосбиржа
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать бумаги финансового сектора РФ, ожидая дивидендную доходность российских банков за 2018 год на уровне 10%, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. "Дивдоходность на уровне 10% в 2018 году для российских банков - самое высокое значение в... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:40
"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:13
До выхода значимой статистики в США индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину дня российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, если благодаря подорожанию рубля против доллара США индекс РТС растет на 0,1% до 1117,7 пункта, то индекс Мосбиржи снижается вслед за бумагами нефтегазовых компаний, котировки которых отыгрывают вчерашнее падение цен... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:48
"Российский фондовый рынок после восходящего импульса, произошедшего на открытии, пока не спешит развивать более серьезную коррекцию. Индексы откатились от дневных вершин, инвесторы пока не готовы к более решительным действиям, опасаясь еще одной волны распродаж. Тем не менее, вчера российский... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:27
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