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21 ноября 2018 года 17:47
До конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 65,2-66,7 за доллар - БКС
Динамика курса рубля остается обособленной как от движения нефтяных цен, так и от движения площадок других рынков, констатирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Эксперт продолжает придерживаться мнения о том, что устойчивость рубля сейчас основывается на появлении предпосылок для временного ослабления санкционных рисков, что позволяет рублю игнорировать все прочие факторы. "Примечательным является тот факт, что масштабный спад FAANG в частности и американских площадок в целом прошел почти бесследно для российского актива, - указывает аналитик компании. - Во второй половине дня среды фондовый рынок США предпринимает попытки для восстановления (S&P 500 +0.7%, Facebook +0.67%), аналогичная динамика наблюдается и на азиатских площадках (Shanghai Composite +0.2%), что в совокупности формирует умеренно позитивные настроения инвесторов. Тем временем рынок UST остаётся весьма привлекательным для участников рынка, доходности 10-ти летней UST вблизи 3,06%, что, в свою очередь, не позволяет сформировать достаточного импульса для полноценного завышения risk-off в настроениях рынка". Основной дискретный риск для курса рубля, с точки зрения эксперта «БКС Премьер», продолжает формироваться на стороне нефтяного рынка. Во вторник котировки Brent продемонстрировали ещё один резкий спад, пробив уровень в 62$. По нашим оценкам, поводом для обвала послужили два фактора. С одной стороны, РФ заявила, что сейчас не готова представить рынку решение о полноценном возвращении к сокращению нефтедобычи – данное решение будет обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК+ в Вене. Для инвесторов такие заявления служат почвой для роста сомнений в отношении того, сможет ли ОПЕК+ в декабре прийти к консенсусу и вернуться к стратегии сокращения добычи в 2019 году. С другой стороны, последние комментарии Трампа сигнализируют рынкам о том, что сейчас США не будут применять жесткие санкции к Саудовской Аравии за предполагаемую причастность наследного принца королевства к убийству журналиста в саудовском посольстве в Турции. Данные заявления носят весьма специфический характер. По оценкам Антона Покатовича, у большого числа представителей американского истеблишмента уже сформировано мнение о том, кто виноват в этом преступлении – данные ЦРУ указывают на бен Салмана. Таким образом, тот факт, что Трамп фактически не берет в расчет данные разведывательного управления при принятии решения об усилении давления на саудитов, формирует у части инвесторов подозрения в том, что целью такой «лояльности» является удержать Саудовскую Аравию от возвращения к сокращению нефтедобычи. Тон вербальных интервенций американского президента явно указывает на то, что Штаты не хотят допускать нового витка роста нефтяных цен, который может быть сформирован ослаблением саудовской экономики под действием санкций. Также вряд ли участники рынка забывают о том, что сейчас присутствуют риски смещения бен Салмана с позиции наследного принца на основе его возможной причастности к истории с убийством журналиста. Бен Салман де-факто является гарантом сохранения сделки ОПЕК+. Для реализации его масштабных амбиций требуется профицитный бюджет королевства, наполнение которого находится в прямой зависимости от уровня нефтяных цен. "Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе нефтяные цены продолжат движение в диапазоне 63-67$ - данные уровни, скорее всего, будут нейтральны для движения курса рубля при прочих равных условиях, - прогнозирует специалист «БКС Премьер». - Инертность рублевого актива даже к резким спадам нефтяного рынка в настоящий момент вызвана появлением в рынке все большего объёма информации, подтверждающей реальность санкционной отсрочки до начала 2019 года. Так, по заявлениям президента Американской торговой палаты в РФ, новый пакет санкций в отношении РФ вряд ли будет принят до марта-апреля 2019 года, пакет «химических» санкций может быть также отложен на перспективу. Мы продолжаем полагать, что основные риски для РФ остаются в силе, однако с учетом упомянутой выше отсрочки рубль получает временную защиту. Этим же фактором, по нашим оценкам, определяется успех аукционов по размещению ОФЗ в среду. Минфину удалось разметить весь объем предлагаемых 3 и 6 летних бумаг без существенной премии к рынку. Успехи в стабилизации долгового рынка, скорее всего, окажут позитивное влияние на курс отечественной валюты. До конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 65,2-66,7".
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21 ноября 2018 года 19:36
Рубль немного отступил от максимальных дневных значений к доллару и евро на фоне снижения темпов роста нефти
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.21 ноября 2018 года 17:10
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.21 ноября 2018 года 16:45
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"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
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.21 ноября 2018 года 15:40
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