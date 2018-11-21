На рынке нефти сохраняется паника - Julius Baer

На рынке нефти сохраняется нервозная обстановка, которая приводит к очередному снижению цен, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки снова падали на 7% в течение торгового дня вторника в отсутствие фундаментальных новостей. Нервозность на фондовом рынке, кажется, привела к очередному обвалу через компьютерные торговые системы и другие каналы. Рыночные настроения резко ушли от рисков, связанных с нехваткой предложения на фоне иранского эмбарго и ситуации в Венесуэле, к вероятности перепроизводства сырья из-за замедления роста спроса, увеличения добычи странами ОПЕК+ и сланцевого бума.

"Повышенный уровень неопределенности в течение какого-то времени был ключевым элементом в наших прогнозах по рынку нефти, - указывает эксперт Julius Baer. Т- ем не менее, достаточно удивительным выглядит переход сектора от "бычьих" к "медвежьим настроениям. Многие видят сходство с 2014 годом, но здесь есть существенная разница. Как и тогда, добыча растет в период снижения спроса, но сегодня эти изменения происходят гораздо медленнее. Что более важно, рынок не находится в состоянии бума после нескольких лет изобилия инвестиций в сырьевых экономиках. Нынешние котировки цен указывают либо на то, что страны-производители продолжат увеличивать добычу, либо на то, что мировая экономика покажет заметное замедление роста. Оба сценария кажутся нам маловероятными. Распродажа в секторе подтверждает, что Саудовская Аравия и ее союзники должны отказаться от увеличения добычи. Она также сокращает инфляционное давление в развивающихся странах, сглаживая сокращение спроса. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок и ожидаем движение котировок у нижнего уровня фундаментально обоснованного ценового коридора".