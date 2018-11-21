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21 ноября 2018 года 15:47

Рубль немного восстанавливается к доллару и евро после падения накануне

Москва. 21 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного восстанавливается к бивалютной корзине на фоне небольшого отскока нефтяных котировок после более чем 6%-процентного обвала накануне.

Курс доллара США составил 65,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,2 руб./EUR1, опустившись на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 13,3 копейки - до 70,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 ноября на 36,14 копейки, до 65,9485 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,42 копейки, до 75,1483 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, поддержку его котировкам оказывает стабилизация ситуации на рынке ОФЗ на фоне удачного аукциона Минфина РФ, небольшой отскок цен на нефть, а также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат на следующей неделе.

Рост позитива относительно рубля связан также с возможной отсрочкой введения новых антироссийских санкций до весны следующего года. Как рассказал в интервью Bloomberg президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года.

"Законопроекты о санкциях против России сейчас не рассматривают в особом порядке. Они должны пройти нормальные процедуры обсуждения, пересмотра, консультаций. Для этого нужно время, и при этом эмоций сейчас меньше", - в частности, сказал он.

При этом участники рынка продолжают постепенно сокращать активность перед праздничными выходными в США, где 22 ноября будут отмечать День благодарения. Из-за этого американские биржи в четверг будут закрыты. Обычно трейдеры берут себе выходной и в пятницу, чтобы провести с семьей длинные выходные.

Баланс рисков в экономике России с настоящее время смещен в сторону проинфляционных, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду. "Баланс рисков для экономики и инфляции сейчас смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться жестче, чем если бы этих рисков не было", - сказала Э.Набиуллина. При этом она отметила, что "выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания".

Кроме того, Э.Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ не исключает возврата к циклу снижения ставок в конце 2019 года. "Для того, чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли это решение по повышению ставки. Более оперативное принятие решений по повышению ставки позволит их (инфляционные ожидания - ИФ) сдержать. Мы при этом не исключаем, что мы вернемся к циклу снижения ставок, если все будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 года", - сказала Э.Набиуллина.

Ранее она говорила, что возврат к такому циклу возможен в конце 2019 года - начале 2020 года.

Минфин РФ в ходе аукциона в среду полностью разместил шестилетние ОФЗ серии 26223. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей при спросе 25 млрд 571 млн рублей и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 2,6 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 91,81% от номинала, что соответствует доходности 8,63% годовых. Доходность последней сделки на закрытие предыдущих торгов составляла 8,61% годовых, следовательно, премия к предыдущему закрытию составила 2 базисных пункта.

Позднее Минфин РФ проведет аукцион по продаже трехлетних ОФЗ серии 25083 также в объеме 10 млрд рублей.

Нефтяной рынок восстанавливается после резкого падения, инвесторы оценивают сигналы о первом за два месяца снижении запасов топлива в США. Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) накануне впервые с середины сентября сообщил о недельном сокращении запасов нефти в США. По данным организации, собирающей информацию на добровольной основе, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 1,55 млн баррелей.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,58% - до $63,52 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,61% - до $54,29 за баррель.

Во вторник обе марки рухнули в цене более чем на 6% на сомнениях относительно планов ОПЕК по сокращению добычи в следующем году. Сомнения усилились после заявлений президента США Дональда Трампа о диалоге с властями Саудовской Аравии по поводу удержания цен на нефть на низком уровне.

Также источники на финансовых рынках отмечают, что падение усилилось из-за того, что крупные банки делали поправки к своим инвестиционным портфелям и продавали фьючерсы на топливо.

Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду, и аналитики в среднем ожидают, что он укажет на увеличение запасов на 3,45 млн баррелей.

"Рубль сохраняет относительную устойчивость в основных валютных парах, несмотря на заметное ухудшение настроений на внешних ранках и обвал нефтяных цен. Основными факторами поддержки рубля сейчас выступают фактор налоговых платежей, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков после интервью президента Американской торговой палаты в России, в котором он сообщил о том, что Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России. Однако, как мы ранее отмечали, рубль подвержен общим настроениям в отношении валют развивающихся рынков, давление на которые может возрасти на фоне ухудшения внешнего фона", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Текущая ситуация на внутреннем валютном рынке такова, что, с одной стороны, рубль близок к своему текущему максимуму и не готов к дальнейшему продвижению в сторону августовских уровней (ниже 65 руб./$1). С другой стороны, отсрочка новых антироссийских санкций и надежды инвесторов на встречу российского и американского президентов в конце ноября - начале декабря не позволяют доллару уйти в отрыв от уровня в 66 руб./$1", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Некоторую поддержку российской валюте может оказывать приближение пика налоговых выплат. 26-28 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем платежей в этот период мы оцениваем в 1,17 трлн рублей), а учитывая тот факт, что активность торгов в последние два рабочих дня этой недели может быть пониженной из-за празднования Дня благодарения в США, времени у экспортеров для формирования рублевой ликвидности осталось сравнительно немного. При этом преувеличивать фактор налогового периода также не стоит - рублевые ставки на рынке МБК находятся на вполне привычном уровне", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца выросли на 1 б.п. - до 7,96% и 8,43% годовых соответственноо, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со вторником и осталась на уровне 8,48% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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