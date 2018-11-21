Фондовые рынки теряют позиции - Julius Baer

"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги компаний розничного сектора оказались под давлением из-за слабых результатов ряда крупных игроков в секторе, которые усилили опасения относительно результатов предстоящей рождественской распродажи. Уход от рисков привел к увеличению кредитных спредов. Кредитный рынок требует особого внимания, поскольку он является хорошим опережающим индикатором скрытых проблем на рынке. Мы должны признать, что шансы на ралли в конце года снижаются. Тем не менее, подавленные настроения игроков и защитные позиции инвесторов позволяют ожидать восстановление в ближайшие месяцы. Рынок готовится к пересмотру результатов по прибылям корпораций, хотя темпы их роста пока демонстрируют лишь небольшое замедление. По нашим оценкам, более сильное, чем ожидается, замедление динамики ВВП Китая и рекордный уровень закредитованности на американском рынке остаются главными рисками для площадок США", - комментирует ситуацию руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.