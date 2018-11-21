Российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США - ИК "ФИНАМ"

"Ближайший важный уровень по индексу Московской Биржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс его проколол вниз, но делать окончательные выводы о пробое стоит только по закрытию недели. Пока индекс закрывает неделю выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его пробое вниз стоит частично, или полностью выходить из российских акций. В целом, российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.