.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / БКС рекомендует покупать бумаги финсектора РФ в ожидании дивдоходности за 2018г на уровне 10%, фавориты Сбербанк и Мосбиржа
.
21 ноября 2018 года 15:10
БКС рекомендует покупать бумаги финсектора РФ в ожидании дивдоходности за 2018г на уровне 10%, фавориты Сбербанк и Мосбиржа
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать бумаги финансового сектора РФ, ожидая дивидендную доходность российских банков за 2018 год на уровне 10%, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. "Дивдоходность на уровне 10% в 2018 году для российских банков - самое высокое значение в регионе EMEA и главный триггер для ре-рейтинга сектора. Наши фавориты - Сбербанк (MOEX: SBER) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX), - говорится в отчете. Согласно материалам "БКС Глобал Маркетс", аналитик не видит значительных рисков для коэффициента выплат Сбербанка на уровне 50% от прибыли в 2018 году с прогнозируемым дивидендом в размере 18,9 рубля на акцию и дивдоходностью 9,5% (11% у привилегированных акций). Кроме того, по ее мнению, закрытие сделки по продаже Denizbank должно поддержать выплату вне зависимости от цены. Помимо этого, как полагает эксперт, настал хороший момент для входа в бумаги "Мосбиржи", которая предлагает самую высокую доходность в секторе на двенадцать месяцев. "Мы считаем, что дивидендный потенциал "Мосбиржи" не изменился, учитывая ее невысокие потребности в капвложениях и достаточную капитализацию НКЦ. Таким образом, мы не видим больших рисков для 90%-ного коэффициента выплат за 2018 год, что соответствует 7,78 рубля на акцию и дивдоходности 8%", - пишет Е.Царева. Также она считает, что открытие сейчас длинных позиций в акциях "Мосбиржи" позволит инвесторам рассчитывать на более высокую дивдоходность на горизонте двенадцати месяцев в размере 11% (10,6 рубля на акцию) при условии выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года. В то же время, как следует из обзора, низкая достаточность капитала может стать риском для коэффициента выплат дивидендов на уровне 50% в 2018 году для ВТБ (MOEX: VTBR). "Несмотря на то, что ЦБ поменял сроки введения буфера капитала в 2019 году, глава ВТБ 23 октября сообщил, что коэффициент дивидендных выплат за 2018 год может оказаться ниже 50%. Дивиденд в размере 50% прибыли за 2018 год - возможный сценарий для банка с ожидаемым Н1.1 8,7% на апрель 2019 года, что на 1,5 п.п. выше минимума. Риск заключается в возможном росте взвешенных по риску активов ВТБ на 15% в 2019 году против нашего базового сценария в 5%, что подтолкнет уровень достаточности капитала (CAR) к пограничному значению. Дивиденд за 2018 год в размере 0,038 рубля на акцию предполагает доходность 9%", - отмечается в материалах инвестбанка. Между тем, по мнению Е.Царевой, Тинькофф банк и банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) пока не являются дивидендными историями с ожидаемыми доходностями за 2018 год в 6% и 4% соответственно. "Мы не видим рисков для 50%-ного коэффициента Тинькофф банка (дивдоходность за 2018 год 6%), поскольку ROE достаточна для генерации капитала. Спецдивиденд - всегда приятный бонус, однако в этом году шансы невысоки, учитывая активный рост ТКС. Даже коэффициент 50% может принести доходность 9% к 2020 году. Дивидендная политика банка "Санкт-Петербург" предполагает выплату не менее 20% чистой прибыли по РСБУ, но около 10% по МСФО. Мы не видим существенного потенциала для повышения наших прогнозов от нового подхода к распределению капитала, учитывая расхождения между РСБУ и МСФО, и ожидаем дивиденда за 2018 год в размере 1,84 на акцию с повышением до 3,15 рубля к 2021 году (дивдоходность 6,2%)" - прогнозирует эксперт. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Сбербанк - 310 (текущая цена - 195), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сбербанк (для привилегированных акций) - 248 (текущая цена - 169,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ВТБ - 0,052 (текущая цена - 0,04), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Тинькофф банк (для GDR, цены в долларах США) - 24 (текущая цена - 16,46), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Банк "Санкт-Петербург" - 72 (текущая цена - 48,28), рекомендация - покупать; Прогнозная цена "Московская биржа" - 130 (текущая цена - 90,4), рекомендация - покупать.
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, Сбербанк России, Тинькофф Банк, Банк Санкт-Петербург, Банк ВТБ
.
21 ноября 2018 года 16:05
"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:47
Москва. 21 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного восстанавливается к бивалютной корзине на фоне небольшого отскока нефтяных котировок после более чем 6%-процентного обвала накануне. читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:40
Российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США - ИК "ФИНАМ"
"Ближайший важный уровень по индексу Московской Биржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс его проколол вниз, но делать окончательные выводы о пробое стоит только по закрытию недели. Пока индекс закрывает неделю выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:40
"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:13
До выхода значимой статистики в США индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину дня российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, если благодаря подорожанию рубля против доллара США индекс РТС растет на 0,1% до 1117,7 пункта, то индекс Мосбиржи снижается вслед за бумагами нефтегазовых компаний, котировки которых отыгрывают вчерашнее падение цен... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:48
"Российский фондовый рынок после восходящего импульса, произошедшего на открытии, пока не спешит развивать более серьезную коррекцию. Индексы откатились от дневных вершин, инвесторы пока не готовы к более решительным действиям, опасаясь еще одной волны распродаж. Тем не менее, вчера российский... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:27
.21 ноября 2018 года 12:51
Напряжение будет сохраняться в ближайшие две недели. В начале декабря должна состояться встреча представителей ОПЕК+. Договоренность о сокращении добычи подходит к концу. И от России, и от Саудовской Аравии поступали неоднозначные заявления как о том, что они будут прекращать участие в сделке по... читать дальше
.21 ноября 2018 года 12:26
"Основными факторами поддержки рубля сейчас выступают фактор налоговых платежей, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков. Несмотря на то, что накануне США ввели санкции в отношении трех российских компаний, включая "дочку" Минэнерго РФ за продажи иранской нефти Сирии, общий... читать дальше
.21 ноября 2018 года 12:07
нешние риски остаются основными ограничителями для роста рубля, однако в ближайшие 3-6 месяцев растущий профицит текущего счета при все еще высоких ценах на нефть и приличной (по меркам ЕМ валют) положительной величине реальных ставок в РФ будет обеспечивать ему поддержку, отмечают в РФПИ. читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:51
Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ на старте торгов отыграл обвалившуюся накануне нефть и мировые площадки, после чего "залег в боковик" при смешанной динамике blue chips на фоне наметившегося отскока в сырье и фондовой Европе; индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс". читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:40
Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $23,50 до $22,80 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:16
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,6 до $9,7 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без... читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:00
"Снижение цен на нефть формирует негативный фон для рублевых облигаций. До конца текущего года доходность десятилетних ОФЗ может вернуться в диапазон 8,80–9% годовых, если цены на нефть не восстановятся выше 70 долларов за баррель по Brent", - обращает внимание аналитик Промсвязьбанка Дмитрий... читать дальше
.21 ноября 2018 года 10:42
"Российская валюта подходит к опасной черте. "Дамоклов меч" санкций еще висит, а назревающие предпосылки замедления мировой экономики вкупе с возможным разночтением интересов стран ОПЕК+ могут в любой момент дать основание для ослабления рубля до конца года. Впрочем, и более оптимистичный прогноз... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.