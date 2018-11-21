Переломить восходящий тренд USD смогут лишь явные признаки замедления экономики Штатов - eToro

"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским валютам расправить крылья. Два этих фактора еще могут сыграть на руку американской валюте, если события будут развиваться по негативному сценарию. Также в пользу USD способны развернуться настроения мировых инвесторов в целом. Опасения за самочувствие мировой экономики становятся все сильнее, прогресса в торговых переговорах США и Китая нет. А сегодня ОЭСР понизила свой прогноз мирового роста на 2019 год с 3,7% до 3,5%. И это может усугубить отношение к риску в среднесрочной перспективе, подогрев спрос на доллар, если, конечно, не начнет "хромать" сама американская экономика. Недавний осторожный тон ФРС спугнул долларовых быков, которые начали сомневаться в том, что регулятор сможет реализовать обещанные темпы ужесточения политики. На следующей неделе Федрезерв опубликует протокол последнего заседания, который прольет свет на настрой Центробанка и оценку рисков для ВВП страны. В преддверии этого события могут появиться спекуляции на тему смягчения позиции регулятора, что способно локально надавить на USD. Однако переломить восходящий тренд этого года смогут лишь явные признаки замедления экономики Штатов", - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.