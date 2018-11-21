Фондовые инвесторы пока не готовы к более решительным действиям - БКС

"Российский фондовый рынок после восходящего импульса, произошедшего на открытии, пока не спешит развивать более серьезную коррекцию. Индексы откатились от дневных вершин, инвесторы пока не готовы к более решительным действиям, опасаясь еще одной волны распродаж. Тем не менее, вчера российский рынок акций понес относительно умеренные потери, особенно по сравнению с обвалом нефтяных цен. Вероятно, ожидания улучшения внешнеполитической обстановки, связанные с предстоящей встречей лидеров России и США, пока ограничивают воздействие внешних потрясений на российские активы", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.