Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек"

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ на старте торгов отыграл обвалившуюся накануне нефть и мировые площадки, после чего "залег в боковик" при смешанной динамике blue chips на фоне наметившегося отскока в сырье и фондовой Европе; индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2343,87 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1120,25 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 65,92 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2% и +1,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Подешевели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,5%).

Индексы в США во вторник продолжили падение, потеряв 1,7-2,2% перед Днем Благодарения, теперь откат затронул практически на все сегменты рынка (ранее падение началось с сектора высокотехнологичных и интернет-компаний). Индексы Dow Jones и S&P 500 ликвидировали подъем с начала 2018 года, прирост Nasdaq с начала года сократился до символических 0,1%.

Инвесторов тревожат сигналы о торможении роста мировой экономики, торговые споры США и Китая и медленный, но неуклонный рост процентных ставок, который, скорее всего, продолжится и в следующем году, пишет Dow Jones. В целом усиливаются опасения, что США и мир в целом приближаются к концу цикла экономического роста, отмечают аналитики.

В четверг рынок акций США будет закрыт в связи с празднованием Дня Благодарения, в пятницу торги завершатся раньше обычного.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов (Япония просела на 0,3%), но наметился отскок в Китае (Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,2%), плюсуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Нефть в среду корректируется вверх после обвала, вызванного неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,55 за баррель (+1,6% и -6,4% во вторник), январская цена WTI - $54,51 за баррель (+2% и -6,6% накануне).

Падение во вторник усилилось также из-за действий крупнейших банков, продававших фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники на рынке.

Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее в текущем году и в прошлом году, говорят источники.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

Определенную поддержку рынку оказали неожиданные данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,55 млн баррелей. Сокращение запасов фиксируется впервые с середины сентября. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, и аналитики в среднем ожидают увеличения запасов на 3,45 млн баррелей.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, последние несколько дней не были наполнены какими-либо сверхзначимыми негативными новостями, однако общий фон остается настораживающим. По-прежнему в центре внимания остаются проблемы торговых противоречий США-Китай (накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер вновь обвинил китайских партнеров в продолжении "хищнических торговых практик"). Вторая немаловажная причина слабости рисковых активов - опасения замедления темпов роста прибылей американских компаний. Идея, что темпы роста прибыли американских компаний, по всей видимости, сейчас проходят свой пик (отчасти этот процесс - следствие налоговой реформы), после чего в ближайшие кварталы темпы роста заметно сократятся, обуславливает слабый аппетит к риску на рынках.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, обвал нефти более чем на 6% не имел под собой никаких фундаментальных и новостных причин, сильное падение объясняется спекулятивной "медвежьей" атакой, вызвавшей закрытие "лонгов" теми трейдерами, кто рассчитывал, что котировки сырья не пройдут поддержку в районе $64,5-65 за баррель (но нефть опускалась ниже $62).

В среду "черное золото" "рисует отскок". Кроме сильной технической перепроданности, поводом для локального роста стала информация Американского института нефти о снижении запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей. Если данные о снижении запасов подтвердит в среду Минэнерго США, то отскок может быть продолжен. Не исключено также, что в ближайшее время рынок услышит порцию "словесных интервенций" со стороны высокопоставленных членов ОПЕК, направленных на предотвращение паники и дальнейшего обвала на рынке нефти.

До какой отметки будет отскок ($65, $67 или $72 за баррель), сказать сложно, как и строить среднесрочные прогнозы по нефти до решения ОПЕК+ относительно уровня добычи в следующем году. Но в любом случае удары вниз очень вероятны, и целью их станет отметка $58 за баррель Brent, считает аналитик.

Рост фондовых фьючерсов в США в среду ограничит желание продолжить распродажи российских акций в первой половине дня. При таком обвале нефти российский рынок держится очень уверенно, и особых негативных настроений не видно. Если внешний фон продолжит улучшаться, то индекс МосБиржи попробует вернуться выше важного уровня 2360 пунктов, полагает А.Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть упала на опасениях, что избыточное ее предложение приведет к затовариванию складов. С начала года добыча в США, Саудовской Аравии и РФ выросла более чем на 3 млн баррелей в сутки, а потери от американских санкций против Ирана составляют лишь 1,0-1,5 млн б/с.

Надежд на быстрое восстановление цен нефти пока мало. Президент США Дональд Трамп отметил, что наследный принц Саудовской Аравии мог знать о готовящемся убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, но санкции против Эр-Рияда способны привести к существенному повышению цены нефти. США также допускают включение Венесуэлы в список спонсоров терроризма, но решение по данному вопросу пока не принято. Соответственно, политический компонент цены на нефть становится инструментом "ручного" влияния США.

Внешний фон остается негативным, хотя и не в той степени, что накануне вечером. Отскок котировок нефти может повысить надежды, что "медвежья" фаза завершилась. Соответственно, отечественный рынок акций может не успеть испугаться, как ему предстоит начать новый цикл надежд, считает аналитик.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также ожидает роста рынка акций вслед за отскоком нефти после обвала из-за вновь обострившихся опасений инвесторов за переизбыток предложения сырья на мировом рынке. Фактором поддержки выступил прогноз API о сокращении запасов нефти в США на 1,55 млн баррелей.

Инвесторы видят неопределенность в будущем из-за торговой войны между США и Китаем, которая затормозит рост мировой экономики, а также опасаются за снижение прибыли американских компаний из-за роста расходов по долгам ввиду увеличения процентной ставки ФРС США в 2018-2019 годах. Последний фактор, также заставляет прогнозировать увеличение количества дефолтов/реструктуризации по корпоративным евробондам на развивающихся рынках. В результате приток денег получают фонды, ориентированные на "короткие" бумаги с фиксированным доходом. Поэтому американские инвесторы продолжат сокращать свои позиции на фондовом рынке перед празднованием Дня Благодарения, а торги в четверг-пятницу на мировом рынке будут малоликвидными, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2%).

Подешевели бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,411 млрд рублей (из них 2,765 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).