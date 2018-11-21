Серьезных предпосылок для роста нефти пока все еще не наблюдается - БКС

Напряжение будет сохраняться в ближайшие две недели. В начале декабря должна состояться встреча представителей ОПЕК+. Договоренность о сокращении добычи подходит к концу. И от России, и от Саудовской Аравии поступали неоднозначные заявления как о том, что они будут прекращать участие в сделке по сокращению добычи, так и, наоборот, о том, что добычу надо сокращать еще сильнее. На рынке сохраняется неопределенность. Ну и, конечно, не стоит забывать о санкциях, об отмене или смягчении которых никаких заявлений не поступало. Сомнения в отношении продления договоренности о сокращении добычи усилились после вчерашних заявлений Трампа, который похвалил Саудовскую Аравию за низкие цены на нефть, тем самым намекнув на то, что королевство прислушивается к его "рекомендациям". Запасы сырой нефти в Штатах сократились впервые с середины сентября. Объем запасов снизился на 1,5 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 0,7 млн баррелей. Этот фактор поддерживает котировки на сегодняшних торгах, они прибавляют 1,5%. Однако, на мой взгляд, это лишь коррекция после сильных распродаж. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показывает, что количество активных буровых установок достигло 888 единиц, максимума с начала марта 2015 года. Напомню, годом ранее количество установок составляло 738 штук. В США продолжается увеличиваться и добыча. Сегодня будет опубликован отчет от Минэнерго, прогнозируется рост запасов на 3,5 млн баррелей. Если ожидания подтвердятся, то падение может продолжиться. В ином случае котировки могут остаться на текущих значениях, так как серьезных предпосылок для роста пока все еще не наблюдается", - комментирует ситуацию начальник отдела продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.