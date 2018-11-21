Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65,6-66,6 - "Нордеа Банк"

"Основными факторами поддержки рубля сейчас выступают фактор налоговых платежей, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков. Несмотря на то, что накануне США ввели санкции в отношении трех российских компаний, включая "дочку" Минэнерго РФ за продажи иранской нефти Сирии, общий санкционный фон в целом выглядит “мягче”. Так, Bloomberg со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России сообщает о том, что Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года, а меры за применение химоружия могут быть также отложены на фоне снижения градуса антикремлевской риторики. Однако, как мы ранее отмечали, рубль подвержен общим настроениям в отношении валют развивающихся рынков, давление на которые может возрасти на фоне ухудшения внешнего фона. Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65,6-66,6", - указывают в "Нордеа Банке".