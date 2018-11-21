Morgan Stanley поднял рейтинг GDR Тинькофф банка до "покупать", снизил оценку на 3%

Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $23,50 до $22,80 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $24,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,46 за штуку.