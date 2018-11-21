Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов среды благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 21 ноября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся позитивной коррекции нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,95-66,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,0225 руб./$1 (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,23 руб./EUR1 (-1,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 8,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 70,166 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,54 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,75 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 21 ноября является следствием наметившейся позитивной коррекции нефтяных цен после их резкого падения накануне, вызванного неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи. Кроме того, падение во вторник усилилось из-за действий крупнейших банков, продававших фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен. Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее в текущем году и в прошлом году, говорят источники.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

Вместе с тем определенную поддержку рынку оказали неожиданные данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,55 млн баррелей. Сокращение запасов фиксируется впервые с середины сентября. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения запасов на 3,45 млн баррелей.

На этом фоне январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,09% - до $63,21 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на 6,38% и составляла на закрытие $62,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,37% - до $54,16 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на 6,59%, завершив торги на отметке $53,43 за баррель.