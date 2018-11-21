Рубль может восстановить потери - "Открытие Брокер"

"Рубль вполне успешно сопротивлялся дешевеющей нефти, но к вечеру вторника его ослабление стало более заметным. Достаточно высокая устойчивость рубля в основном базируется на отсутствии валютных покупок ЦБ РФ на свободном рынке в рамках реализации бюджетного правила. Первый зам. председателя ЦБ РФ К. Юдаева заявила во вторник о том, что на заседании совета директоров регулятора 14 декабря будет рассматриваться вопрос целесообразности возобновления покупок валюты. Тем не менее, до января ЦБ не будет выходить на рынок. В среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 10 млрд рублей и выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года также в объёме 10 млрд рублей. По сравнению с предыдущими несколькими размещениями объём предложения увеличен вдвое. Вероятно, что ведомство рассчитывает на повышенный спрос при текущих высоких доходностях предлагаемых инструментов. К слову говоря, инвесторам будут предложены бумаги с короткими сроками обращения, которые пользуются большим спросом, чем длинные облигации. На азиатских торгах укреплялись валюты сырьевых экспортёров, что предполагает восстановление потерь рубля", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.