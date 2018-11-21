Brent торгуется у $63,5 за баррель

Американские фондовые индексы во вторник потеряли от 1,7% до 2,2%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение.

Американские фондовые индексы во вторник потеряли от 1,7% до 2,2%, продолжив падение перед Днем благодарения, но если ранее падение подстегивала распродажа акций высокотехнологичных и интернет-компаний, то теперь оно распространилось практически на все сегменты рынка.

Два из трех основных индексов - Dow Jones и S&P 500 - ликвидировали подъем с начала 2018 года. Однако Nasdaq к концу сессии замедлил падение, что позволило ему остаться в небольшом плюсе (+0,08%) за год.

Инвесторов тревожат сигналы о торможении роста мировой экономики, торговые споры США и Китая и медленный, но неуклонный рост процентных ставок, который, скорее всего, продолжится и в следующем году, пишет Dow Jones. В целом усиливаются опасения, что США и мир в целом приближаются к концу цикла экономического роста, отмечают аналитики.

Больше всего от таких настроений страдают высокотехнологичные компании. В понедельник их падение усилили сообщения из Пекина: Китай обвинил корейских чипмейкеров, включая Samsung Electronics, SK Hyunix и Micron Technology, в создании препятствий конкуренции.

Курс акций Apple опустился на 4,8%, компания перешла к "медвежьему" тренду - падение с последнего максимума превысило 20%. В слухах о сокращении заказов поставщикам Apple аналитики видят сигналы об ослаблении спроса на ее продукцию и потенциальном ухудшении финансовых показателей. В Goldman оценку стоимости акций Apple снизили в третий раз с начала ноября.

Однако остальные фигуранты так называемого индекса FAANG существенно замедлили падение к концу сессии. Amazon потеряла 1,1%, Netflix - 1,3%, а Facebook и Alphabet даже завершили торги в "зеленой зоне" (+0,7%).

Лишь две компании FAANG - Amazon и Apple - пока не сформировали так называемый "крест смерти" - график, который специалисты по техническому анализу считают сигналом перехода индикаторов от краткосрочного снижения к более длительному спаду. В случае образования "креста смерти" 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной скользящей средней.

Ритейлеры внесли значительный вклад в падение рынка в целом.

Акции Target обвалились на 10,5%. Рост сопоставимых продаж в минувшем квартале не дотянул до прогноза. На фоне слабых результатов Target дешевеют акции многих американских ритейлеров, включая Walmart, потерявшую 2,7%.

Котировки акций Best Buy повысились на 2,1%. Крупнейшая в мире сеть магазинов электроники увеличила прибыль и выручку больше ожиданий Уолл-стрит, однако прогнозы на текущий квартал были недостаточно сильными, по мнению участников рынка.

Рыночная стоимость Campbell Soup подскочила на 5,5%. Компания подтвердила прогноз на 2019 фингод после того, как прибыль и выручка в I финквартале были лучше ожиданий рынка.

Нефть WTI рухнула на 7%, до минимума более чем за год. На этом фоне компании нефтегазовой отрасли в составе S&P 500 потеряли в целом 3,3%.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось относительно предыдущего месяца на 1,5% и составило 1228 тыс. в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В сентябре количество новостроек равнялось 1210 тыс., а не 1201 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали увеличение показателя с ранее объявленного уровня до 1228 тыс. (+2,2%).

В четверг рынок акций США будет закрыт в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу торги завершатся раньше обычного.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии во вторник рухнул на 551,80 пункта (2,21%), до 24465,64 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 48,84 пункта (1,82%), до 2641,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 119,65 пункта (1,70%) и составил 6908,82 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду после очередного падения на Уолл-стрит, акции высокотехнологичных и нефтегазовых компаний тянут рынки вниз. Однако материковый Китай в ходе торгов перешел к росту.

Японский Nikkei 225 опустился во вторник на 0,2% и был близок к минимуму за месяц, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, однако китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%, а Shenzhen Composite - на 0,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 прибавил 0,3%.

США обвинили Китай в продолжающихся кражах интеллектуальной собственности, несмотря на ранее озвученные требования Вашингтона прекратить такие действия. Ведомство торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовало новый документ всего за 10 дней до встречи лидеров двух стран в Буэнос-Айресе.

Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он упал на 0,5%.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, индийский Sensex - на 0,9%, тогда как сингапурский Straits Times вырос на 0,5%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 3,3% и 3,2% соответственно.

После того, как нефть во вторник подешевела более чем на 6% в Лондоне и Нью-Йорке, японская нефтегазовая корпорация Inpex потеряла 3,7%, китайская CNOOC - 3,2%, австралийская Santos - 4,4%.

Курс акций Olympus рухнул на 9,2%. Производителю медицинского оборудования грозит очередное разбирательство из-за подозрений в незаконных выплатах в Китае. При этом один из юристов Olympus, сообщивший о нарушении, столкнулся с репрессивными мерами руководства.

Бумаги Nissan подорожали на 0,4% после двух дней падения, связанного с арестом главы совета директоров компании Карлоса Гона.

Чипмейкеры и технологические компании Азии в основном демонстрируют отрицательную динамику, в том числе акции Samsung Electronics подешевели на 1,8%. Однако интернет-компания Tencent прибавила 2,3% на торгах в Гонконге.

Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.

Кроме того, падение во вторник усилилось из-за действий крупнейших банков, продававших фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники на рынке.

Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее в текущем году и в прошлом году, говорят источники.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подорожали на $1,05 (1,68%) - до $63,53 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на $4,26 (6,38%) и составляла на закрытие $62,53 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,96 (1,8%) - до $54,39 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $3,77 (6,59%), завершив торги на отметке $53,43 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

Определенную поддержку рынку оказали неожиданные данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,55 млн баррелей. Сокращение запасов фиксируется впервые с середины сентября.

Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения запасов на 3,45 млн баррелей.