Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 21 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы во вторник потеряли от 1,7% до 2,2%, продолжив падение перед Днем Благодарения, но если ранее падение подстегивала распродажа акций высокотехнологичных и интернет-компаний, то теперь оно распространилось практически на все сегменты рынка. Два из трех основных индексов - Dow Jones и S&P 500 - ликвидировали подъем с начала 2018 года. Однако Nasdaq к концу сессии замедлил падение, что позволило ему остаться в небольшом плюсе (+0,08%) за год.

Инвесторов тревожат сигналы о торможении роста мировой экономики, торговые споры США и Китая и медленный, но неуклонный рост процентных ставок, который, скорее всего, продолжится и в следующем году. В целом усиливаются опасения, что США и мир в целом приближаются к концу цикла экономического роста, отмечают аналитики. Больше всего от таких настроений страдают высокотехнологичные компании. В понедельник их падение усилили сообщения из Пекина: Китай обвинил корейских чипмейкеров, включая Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, в создании препятствий конкуренции.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду после очередного падения на Уолл-стрит, акции высокотехнологичных и нефтегазовых компаний тянут рынки вниз. Однако материковый Китай в ходе торгов перешел к росту. Японский Nikkei 225 опустился в среду на 0,26% и был близок к минимуму за месяц. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, однако китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%, а Shenzhen Composite - на 0,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 прибавил 0,3%. Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он упал на 0,5%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, индийский Sensex - на 0,9%, тогда как сингапурский Straits Times вырос на 0,5%.

США обвинили Китай в продолжающихся кражах интеллектуальной собственности, несмотря на ранее озвученные требования Вашингтона прекратить такие действия. Ведомство торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовало новый документ всего за 10 дней до встречи лидеров двух стран в Буэнос-Айресе.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи. Кроме того, падение во вторник усилилось из-за действий крупнейших банков, продававших фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен. Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее в текущем году и в прошлом году, говорят источники. Негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

Вместе с тем определенную поддержку рынку оказали неожиданные данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,55 млн баррелей. Сокращение запасов фиксируется впервые с середины сентября. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения запасов на 3,45 млн баррелей.

На этом фоне январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,07% - до $63,2 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на 6,38% и составляла на закрытие $62,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,37% - до $54,16 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на 6,59%, завершив торги на отметке $53,43 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,38 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,28 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 ноября вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 567,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (+1%), "ФПК-001Р-03" (+0,9%) и "Газпромбанк БО-16" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-09" (-0,85%), "ГК ПИК БО-07" (-0,5%) и "МТС-001P-05" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) завершил размещение 5-летних облигаций серии 001Р-02Р объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 13 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,95% годовых. Во время премаркетинга банк планировал к размещению два выпуска облигаций серий 001Р-02Р и 001Р-03Р объемом не менее 10 млрд рублей, но после сбора книги утвердил один выпуск на 10 млрд рублей. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

"РусГидро" (MOEX: HYDR) размещает 3-летние евробонды на 15 млрд рублей с доходностью 8,983% годовых. Компания размещает "длинные" 3-летние еврооблигации с погашением в январе 2022 года. В ходе сбора заявок спрос на евробонды компании превышал 43 млрд рублей. "РусГидро" вернулась на рынок евробондов в сентябре прошлого года после семилетнего перерыва, разместив 5-летние еврооблигации на 20 млрд рублей под 8,125% годовых. В феврале 2018 года компания разместила выпуск 3-летних евробондов объемом 20 млрд рублей, доходность долговых бумаг - 7,4% годовых.

ООО "МСБ-Лизинг" 21 ноября начнет размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск сроком обращения 2,5 года (900 дней) будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 13,75% годовых. Заем размещается в рамках программы серии 002Р объемом до 1 млрд рублей. В рамках 30-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. В настоящее время в обращении облигаций компании нет.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Выпуск планируется разместить по открытой подписке сроком на 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. В октябре компания разместила 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей по ставке купона 12,5% годовых. Процентные ставки 2-40-го купонов будут определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%. Купоны квартальные. В обращении также находится выпуск классических облигаций компании на 1 млрд рублей.