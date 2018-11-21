Сегодня индекс МосБиржи окажется под давлением дешевеющих акций нефтегазовых компаний - Dukascopy Bank SA

"Перед началом российской торговой сессии складывается негативный внешний фон. Дело в том, что стоимость нефти марки Brent за последние сутки опустилась на 5%, обновив минимумы текущего года на возросших опасениях того, что странам ОПЕК не удастся договориться о сокращении добычи в следующем году. Таким образом, к падающим второй день подряд котировкам акций высокотехнологических компаний присоединились бумаги нефтегазовых компаний. Кроме того, вслед за ценами на нефть курс рубля снизился до 66,1650 руб./долл. Впрочем, на биржах азиатских стран сегодня наблюдается разнонаправленная динамика торгов. К примеру, китайские индексы растут, несмотря на усиливающиеся опасения срыва подписания торговых соглашении между Китаем и США на следующей неделе. Соответственно, индекс МосБиржи сегодня с большой долей вероятности окажется под давлением дешевеющих бумаг нефтегазовых компаний. По нашим расчетам, после неактивного начала торгов на российском рынке акций может наступить консолидация в ожидании выхода в США пакета макроэкономической статистики, который будет опубликован во второй половине дня, - комментирует ситуацию руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.