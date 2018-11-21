Российский рынок акций держится очень уверенно, и особых негативных настроений не видно - Алор Брокер

"После вчерашнего падения на 1,7-2,1%% американских индексов фьючерсы на них сегодня с утра "рисуют" отскок на 0,4-0,5%%. Это ограничит желание продолжить распродажи российских акций в первой половине дня. Удивительно, но при таком обвале нефти российский рынок держится очень уверенно, и особых негативных настроений не видно. Если внешний фон продолжит улучшаться, то индекс МосБиржи попробует вернуться выше важного уровня в 2360 пунктов", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.