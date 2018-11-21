Рубль остается уязвим перед развитием снижения - FxPro

"Российская валюта упорно держалась в течение вторника, но уже во второй половине дня не смогла больше игнорировать провал нефти. В результате пара USD/RUB выросла на 61 копейку, до 66,16, а EUR/RUB поднялась на 15 копеек, до 75,25. Хотя рубль и ослаб по итогам дня, он все-таки продемонстрировал необычайную стойкость на фоне негативной динамики Brent. Технически российская валюта настроена на продолжение роста вплоть до важных уровней сопротивления. Однако обвал нефти заставил внести в этот план коррективы.

Закономерный вопрос - как вести себя сейчас на рынке? В подобных ситуациях лучше попытаться посмотреть сквозь краткосрочную устойчивость российской валюты. Рубль может упорно сопротивляться, но такая оборона редко бывает продолжительной. В итоге мы должны все равно увидеть возвращение к основному тренду. В данном случае это тренд на ослабление российской валюты вслед за нефтью. Исполнение бюджетного правила сдерживает колебания рубля, но не меняет его тренд. Против RUB также играли зарубежные фондовые площадки, которые вчера оказались в "красной зоне". Так, американский DJI потерял 2,2%, S&P500 - 1,8%. Азиатские биржи начали среду столь же плачевно, но к настоящему моменту сумели развернуться вверх, слишком уж велико желание участников торгов выкупить упавшие в цене активы от локальных минимумов. В этих обстоятельствах рубль остается уязвим перед развитием снижения - запоздалая реакция на поведение Brent. Однако его ослабление будет смягчено усилением спроса на риски, что мы, скорее всего, и будем наблюдать к концу российской торговой сессии", - указывает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.