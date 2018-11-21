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21 ноября 2018 года 09:32
Рубль остается уязвим перед развитием снижения - FxPro
"Российская валюта упорно держалась в течение вторника, но уже во второй половине дня не смогла больше игнорировать провал нефти. В результате пара USD/RUB выросла на 61 копейку, до 66,16, а EUR/RUB поднялась на 15 копеек, до 75,25. Хотя рубль и ослаб по итогам дня, он все-таки продемонстрировал необычайную стойкость на фоне негативной динамики Brent. Технически российская валюта настроена на продолжение роста вплоть до важных уровней сопротивления. Однако обвал нефти заставил внести в этот план коррективы. Закономерный вопрос - как вести себя сейчас на рынке? В подобных ситуациях лучше попытаться посмотреть сквозь краткосрочную устойчивость российской валюты. Рубль может упорно сопротивляться, но такая оборона редко бывает продолжительной. В итоге мы должны все равно увидеть возвращение к основному тренду. В данном случае это тренд на ослабление российской валюты вслед за нефтью. Исполнение бюджетного правила сдерживает колебания рубля, но не меняет его тренд. Против RUB также играли зарубежные фондовые площадки, которые вчера оказались в "красной зоне". Так, американский DJI потерял 2,2%, S&P500 - 1,8%. Азиатские биржи начали среду столь же плачевно, но к настоящему моменту сумели развернуться вверх, слишком уж велико желание участников торгов выкупить упавшие в цене активы от локальных минимумов. В этих обстоятельствах рубль остается уязвим перед развитием снижения - запоздалая реакция на поведение Brent. Однако его ослабление будет смягчено усилением спроса на риски, что мы, скорее всего, и будем наблюдать к концу российской торговой сессии", - указывает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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21 ноября 2018 года 16:05
"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:47
Москва. 21 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного восстанавливается к бивалютной корзине на фоне небольшого отскока нефтяных котировок после более чем 6%-процентного обвала накануне. читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:40
Российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США - ИК "ФИНАМ"
"Ближайший важный уровень по индексу Московской Биржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс его проколол вниз, но делать окончательные выводы о пробое стоит только по закрытию недели. Пока индекс закрывает неделю выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:10
БКС рекомендует покупать бумаги финсектора РФ в ожидании дивдоходности за 2018г на уровне 10%, фавориты Сбербанк и Мосбиржа
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать бумаги финансового сектора РФ, ожидая дивидендную доходность российских банков за 2018 год на уровне 10%, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. "Дивдоходность на уровне 10% в 2018 году для российских банков - самое высокое значение в... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:40
"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:13
До выхода значимой статистики в США индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину дня российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, если благодаря подорожанию рубля против доллара США индекс РТС растет на 0,1% до 1117,7 пункта, то индекс Мосбиржи снижается вслед за бумагами нефтегазовых компаний, котировки которых отыгрывают вчерашнее падение цен... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:48
"Российский фондовый рынок после восходящего импульса, произошедшего на открытии, пока не спешит развивать более серьезную коррекцию. Индексы откатились от дневных вершин, инвесторы пока не готовы к более решительным действиям, опасаясь еще одной волны распродаж. Тем не менее, вчера российский... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:27
.21 ноября 2018 года 12:51
Напряжение будет сохраняться в ближайшие две недели. В начале декабря должна состояться встреча представителей ОПЕК+. Договоренность о сокращении добычи подходит к концу. И от России, и от Саудовской Аравии поступали неоднозначные заявления как о том, что они будут прекращать участие в сделке по... читать дальше
.21 ноября 2018 года 12:26
"Основными факторами поддержки рубля сейчас выступают фактор налоговых платежей, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков. Несмотря на то, что накануне США ввели санкции в отношении трех российских компаний, включая "дочку" Минэнерго РФ за продажи иранской нефти Сирии, общий... читать дальше
.21 ноября 2018 года 12:07
нешние риски остаются основными ограничителями для роста рубля, однако в ближайшие 3-6 месяцев растущий профицит текущего счета при все еще высоких ценах на нефть и приличной (по меркам ЕМ валют) положительной величине реальных ставок в РФ будет обеспечивать ему поддержку, отмечают в РФПИ. читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:51
Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ на старте торгов отыграл обвалившуюся накануне нефть и мировые площадки, после чего "залег в боковик" при смешанной динамике blue chips на фоне наметившегося отскока в сырье и фондовой Европе; индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс". читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:40
Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $23,50 до $22,80 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:16
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,6 до $9,7 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без... читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:00
"Снижение цен на нефть формирует негативный фон для рублевых облигаций. До конца текущего года доходность десятилетних ОФЗ может вернуться в диапазон 8,80–9% годовых, если цены на нефть не восстановятся выше 70 долларов за баррель по Brent", - обращает внимание аналитик Промсвязьбанка Дмитрий... читать дальше
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