После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2335-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2330, 2320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2360, 2370 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Этому способствует тот факт, что утренний рост стоимости фьючерсов на нефть пока лишь в незначительной мере компенсирует их вечернюю просадку", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.