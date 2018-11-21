Нефть: станет ли третья точка в тренде опорной? - TeleTrade

"Вчерашний день показал, что нет ни единой площадки, где бы не царили "медвежьи" настроения. В первую очередь стоит отметить снижение нефтяных котировок: Brent опускалась до уровня 61,73$ за баррель, WTI достигала отметки 52,77$. Как пишут СМИ, обрушил котировки Дональнд Трамп, который заявил об отказе введения санкций против Саудовской Аравии, подтвердив, что эта страна является надежным партнером Америки. После серии неудачных попыток развития восходящей коррекции (Brent не поднялась выше уровня 68,38$), цены обвалились к новым локальным минимумам под прессом продаж, а на графиках появились свечные модели продолжения тенденции "три метода". Несмотря на наличие таких комбинаций, дальнейшей просадки рынка нефти я не жду. К тому же если вспомнить, что долгосрочный тренд на повышение в нефти, который был пробит в районе 75-75,50$ за баррель, его ширина, отложенная вниз, указывала на потенциал снижения до уровня 61,50-62$ за баррель. Уже начали появляться расхождения на графиках осцилляторов RSI, Stochastic и MACD, да и снижение идет 7-ую неделю подряд, чего не случалось уже более 3-х лет. Последний раз такая длительная серия падения была зафиксирована в ноябре 2014 г.-январе 2015 г. и составляла 9 недель, однако в совокупности снижение длилось около 7 месяцев. На текущий момент я не вижу прецедентов к такому обвалу в среднесрочной перспективе, хотя и признаю сходства этих периодов времени. Мои соображения строятся в основном на предположении, что основной растущий тренд от января 2016 г. может устоять. А нефть марки Brent как раз только подошла к этому уровню поддержки в третий раз на трехлетнем горизонте времени. В любой книге по ТА вы найдете информацию о том, что для подтверждения тренда, вам необходимо по крайней мере три точки, лежащие на одной линии! Но для рисования тренда вам достаточно двух точек, где третья точка является сигналом подтверждения тренда, если также ложится на данную линию. Таким образом, я рассчитываю, что нефть марки Brent находится в стадии формирования этой третьей точки и может начать разворот наверх от зоны ~62$ за баррель. После нескольких недель увеличения запасов поступила и положительная статистика от API, запасы в США снизились на 1,55 млн баррелей, что случилось впервые с сентября. Резервы бензина увеличились на 400 тыс., а запасы дистиллятов уменьшились на 1,83 млн баррелей. Вся надежда игроков будет сводиться к тому, чтобы эти цифры не испортило и не опровергло Минэнерго, чей отчет выйдет сегодня в 18:30 мск. Отменой роста станет уход котировок ниже уровня 60$ за баррель, после чего в реализацию вступит альтернативный вариант при котором рынок нефти может "похудеть" еще на 20$ до уровня 40-42$ за баррель. А если разворот все-таки подтвердится, то нефтяной рынок нас еще приятно удивит", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.