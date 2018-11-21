.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Есть возможность формировать спекулятивные длинные позиции по российским акциям с горизонтом до конца года - Промсвязьбанк
.
21 ноября 2018 года 09:01
Есть возможность формировать спекулятивные длинные позиции по российским акциям с горизонтом до конца года - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций вчера оказался под масштабным давлением. Общий негативный аппетит к риску на глобальных рынках и снижение нефтяных котировок обусловили снижение индекса МосБиржи в зону 2330-2350 пунктов. Безусловно, краткосрочная динамика российских акций по-прежнему будет определяться прежде всего внешним фоном, однако среднесрочно считаем текущие уровни по российскому рынку сравнительно привлекательными и расцениваем текущую ситуацию как возможность формировать спекулятивные длинные позиции по российским бумагам с горизонтом до конца года", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
.
21 ноября 2018 года 16:05
"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:47
Москва. 21 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного восстанавливается к бивалютной корзине на фоне небольшого отскока нефтяных котировок после более чем 6%-процентного обвала накануне. читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:40
Российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США - ИК "ФИНАМ"
"Ближайший важный уровень по индексу Московской Биржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс его проколол вниз, но делать окончательные выводы о пробое стоит только по закрытию недели. Пока индекс закрывает неделю выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его... читать дальше
.21 ноября 2018 года 15:10
БКС рекомендует покупать бумаги финсектора РФ в ожидании дивдоходности за 2018г на уровне 10%, фавориты Сбербанк и Мосбиржа
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать бумаги финансового сектора РФ, ожидая дивидендную доходность российских банков за 2018 год на уровне 10%, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. "Дивдоходность на уровне 10% в 2018 году для российских банков - самое высокое значение в... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:40
"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:13
До выхода значимой статистики в США индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину дня российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, если благодаря подорожанию рубля против доллара США индекс РТС растет на 0,1% до 1117,7 пункта, то индекс Мосбиржи снижается вслед за бумагами нефтегазовых компаний, котировки которых отыгрывают вчерашнее падение цен... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:48
"Российский фондовый рынок после восходящего импульса, произошедшего на открытии, пока не спешит развивать более серьезную коррекцию. Индексы откатились от дневных вершин, инвесторы пока не готовы к более решительным действиям, опасаясь еще одной волны распродаж. Тем не менее, вчера российский... читать дальше
.21 ноября 2018 года 13:27
.21 ноября 2018 года 12:51
Напряжение будет сохраняться в ближайшие две недели. В начале декабря должна состояться встреча представителей ОПЕК+. Договоренность о сокращении добычи подходит к концу. И от России, и от Саудовской Аравии поступали неоднозначные заявления как о том, что они будут прекращать участие в сделке по... читать дальше
.21 ноября 2018 года 12:26
"Основными факторами поддержки рубля сейчас выступают фактор налоговых платежей, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков. Несмотря на то, что накануне США ввели санкции в отношении трех российских компаний, включая "дочку" Минэнерго РФ за продажи иранской нефти Сирии, общий... читать дальше
.21 ноября 2018 года 12:07
нешние риски остаются основными ограничителями для роста рубля, однако в ближайшие 3-6 месяцев растущий профицит текущего счета при все еще высоких ценах на нефть и приличной (по меркам ЕМ валют) положительной величине реальных ставок в РФ будет обеспечивать ему поддержку, отмечают в РФПИ. читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:51
Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ на старте торгов отыграл обвалившуюся накануне нефть и мировые площадки, после чего "залег в боковик" при смешанной динамике blue chips на фоне наметившегося отскока в сырье и фондовой Европе; индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс". читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:40
Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $23,50 до $22,80 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:16
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,6 до $9,7 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без... читать дальше
.21 ноября 2018 года 11:00
"Снижение цен на нефть формирует негативный фон для рублевых облигаций. До конца текущего года доходность десятилетних ОФЗ может вернуться в диапазон 8,80–9% годовых, если цены на нефть не восстановятся выше 70 долларов за баррель по Brent", - обращает внимание аналитик Промсвязьбанка Дмитрий... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.