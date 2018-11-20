Цены евробондов РФ снижаются во вторник на фоне ухудшения ситуации на EM

Москва. 20 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются во вторник на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой; при этом отечественные бумаги держатся более уверенно по отношению к "собратьям" по emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 19 ноября на 25 базисных пунктов и составила 108,48% от номинала, что соответствует доходности 4,71% годовых (рост на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению к понедельнику на 5 базисных пунктов, составив 97,72% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,8% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 9 пунктов и составил 191 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 33 базисных пункта - до 103,76% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 5,59% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году потеряли в цене 39 базисных пунктов, опустившись до 100,8% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 5,56% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 32 базисных пункта - до 97,61% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта - до 5,14% годовых), с погашением в 2023 году - всего на 1 базисный пункт, до 101,76% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,46% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 45 базисных пунктов - до 90,65% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 5,93% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 44 базисных пункта, до 93,82% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов - до 5,15% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня умеренно снижаются вслед за ценовым обвалом на emerging markets, в частности, наиболее заметное падение во вторник произошло на долговых рынках Турции и ЮАР, хотя каких-то особых новостей не было. Падение наиболее длинного выпуска евробондов Турции сегодня достигало 2,5%, его котировки пробили минимумы пятилетней давности; на этом фоне CDS на турецкие долги выросли на 3%. Приблизительно на такую же величину, на 2,7%, выросли CDS на долги ЮАР. Все это, естественно, давило и на наши бумаги, которые во второй половине дня активизировали снижение. Тем не менее, динамика российских бумаг была не такой агрессивной, что поставило их в ранг более стабильных активов, несмотря на сохраняющиеся санкционные риски", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"Стоит также отметить, что на таком негативном внешнем фоне, сопровождающемся также заметным падением нефтяных цен, российский рубль чувствует себя относительно стабильно. Возможно, этот фактор также оказал определенную поддержку российским евробондам", - отметила Ю.Унесихина.