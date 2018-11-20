Рынок акций РФ откатился к уровню начала месяца по индексу МосБиржи во главе с МТС

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала ноября по индексу МосБиржи (к 2340 пунктам) на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за сокращения спроса на рисковые активы в условиях опасений торможения мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти; лидерами отката выступили бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) на новостях о создании финрезервов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2341,6 пункта (-1,4%, минимум дня - 2323,97 пункта), индекс РТС - 1116,85 пункта (-1,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.

Доллар вырос до 66,05 рубля (+0,5 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мобильных телесистем" (-5%, до 253 рублей), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,5%).

ПАО "Мобильные телесистемы", в отношении которого Минюст США с 2014 года ведет антикоррупционное расследование в связи с бизнесом в Узбекистане, зарезервировало 55,8 млрд рублей для возможного урегулирования дела, о чем говорится в финансовом отчете компании. С учетом резерва МТС получили чистый убыток в третьем квартале 2018 года в размере 37 млрд рублей, прибыль оператора без учета резерва - 18,7 млрд рублей.

Подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

В Азии во вторник преобладало снижение индексов (Япония снизилась на 1,1%, Китай - на 2,1%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,2%) и продолжилось падение в США (индекс S&P 500 упал на 1%).

Участники рынка надеются, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут прийти к компромиссу в ходе встречи в Буэнос-Айресе, где 30 ноября - 1 декабря пройдет саммит G20, избежав тем самым эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Снижение нефти во вторник переросло к вечеру в обвал с появлением на рынке игроков из США. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,73 за баррель (-4,6%), январская цена WTI - $54,22 за баррель (-5,2%).

Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение о сокращении добычи нефти на декабрьском заседании. Ранее в этом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил признаки избытка нефти на рынке и заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае сохранения устойчивого профицита.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, давление на высокотехнологичный сектор и рынок акций США в целом оказали различные события, а во вторник откат распространился на остальные рынки. Помимо событий (торговый конфликт США и Китая, перспективы сохранения текущей монетарной политики ФРС США) на рынки также повлияло снижение прогнозов спроса на продукцию Apple и nVidia, не говоря уже о сохраняющихся проблемах Facebook в области связей с общественностью.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру ускорил падение ввиду ухудшения внешнего фона и обвала цен на нефть.

Поддержу акциям "Аэрофлота" оказали данные о росте перевозок пассажиров группой за первые 10 месяцев текущего года на 10,3% по сравнению с уровнем годовой давности. Давление на акции МТС оказали финансовые результаты по МСФО за третий квартал, которые свидетельствовали о чистом убытке в размере 37 млрд рублей из-за единовременного списания.

В США торги на биржах начались с нового отката, перспективы высокотехнологичного сектора ухудшаются ввиду негативных прогнозов ряда компаний-лидеров. Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль перед длинными выходными. Нефть обвалилась на фоне общего уклонения от риска на финансовых рынках. Котировки Brent опустились ниже $65 за баррель, указывая на опасность развития нисходящего движения в случае неспособности вернуть психологически важные отметки по итогам дня. В среду инвесторы будут отыгрывать данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Индексы МосБиржи и РТС опустились ниже важных краткосрочных поддержек 2360 пунктов и 1125 пунктов, у которых расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Теперь перед индексом МосБиржи открыта дорога к снижению в район октябрьских минимумов и уровню 2270 пунктов, а перед РТС - откат в район 1090 пунктов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, индекс МосБиржи пробил локальную поддержку 2350 пунктов, тем самым создав плацдарм для дальнейшего снижения - следующей целью станет двойная поддержка в виде уровня 2300 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. Над трендом "быки" могут попытаться перехватить инициативу и развернуть рынок, как это произошло в апреле и октябре этого года. Если же тренд будет пробит, вырастут риски более существенной коррекции рынка.

Тем не менее, до конца недели на рынке акций может произойти коррекционный отскок с последующим переходом в консолидацию у достигнутых уровней, что будет связано с фиксацией прибыли по краткосрочным спекулятивным позициям в США в преддверии празднования Дня Благодарения, а также с пониженной активностью игроков в четверг и пятницу (22 ноября в Штатах торги не проводятся, а 23 ноября предусмотрен короткий торговый день). В этой связи наиболее вероятен боковик в четверг и пятницу, проходящий на малых объемах торгов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, негативный внешний фон связан с ухудшением статистики по США и сомнениями рынка в продолжении сильного роста прибыли ведущих компаний. Естественно, что торговый спор между США и Китаем тоже сохраняется. Участники торгов также теряют уверенность в скором восстановлении котировок нефти выше $70, что негативно влияет на перспективы отечественных добывающих компаний, акции которых были худшими на торгах во вторник. Бумаги Yandex также испытывали давление на фоне общего пессимизма по поводу сектора высоких технологий. Акции "Аэрофлота" позитивно отреагировали на слабость нефти, а также на заявления компании по поводу внедрения цифровых технологий. В остальном активность на рынке была заметно ниже, чем в предыдущие дни.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил в рамках конференции в Норвегии, что рынок нефти входит в период повышенной непредсказуемости. По его словам, исключения в рамках американских санкций против Ирана привели к росту предложения на рынке. Однако резервные мощности в мире крайне малы. Он выступил против сокращения производства по итогам встречи ОПЕК+. В этой связи вновь можно было вспомнить, что одной из целей сокращения добычи было не повышение цен, а возвращение инвестиций в отрасль. Об этом еще в первом полугодии неоднократно говорил министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии.

В целом американский рынок подходит ко Дню Благодарения в довольно дурном настроении, что весьма редкое явление. Даже вероятный отскок в среду не гарантирует позитивной динамики в последующие дни. Возможно, что какой-то прогресс наметится лишь по итогам встречи Д.Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20 в Аргентине. До этого момента поводов для разворота рынка мало. Для рынка акций РФ становится важным то, что нефть теряет основания для возвращения к росту. Волнения на рынке также могут продолжиться до встречи лидеров КНР и США, или до 6 декабря, когда ОПЕК+ может договориться о сокращении производства, считает А.Кочетков.

По мнению аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, пессимизм на рынках вызвали заявления властей США о том, что страна не изменит своего курса в отношении Китая и готова к усилению давления на него, если понадобится. Нефть остается под давлением в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи сырья. Инвесторы не исключают, что ОПЕК+ может объявить о сокращении добычи на своем декабрьском заседании, а пока на рынке сохраняются опасения по поводу избытка предложения нефти на мировом рынке и сокращения спроса на топливо, отмечает аналитик.

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, на мировых рынках во вторник продолжает набирать обороты бегство от рисков. Российскому рынку акций негатива добавляет возобновление отката нефти на фоне сомнений игроков в грядущем сокращении добычи ОПЕК+. Во вторник состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК, и рынок нефти ждет поддержки с этого фронта. Производители могут высказаться в пользу снижения добычи, чтобы поддержать цены, и Brent готова отреагировать с благодарностью, если только рекомендации будут единогласными, а потенциальные объемы сокращения составят не меньше 1,5 млн баррелей в сутки, считает Н.Ламберт.

По оценке аналитиков Райффайзенбанка, возросшая волатильность рынков говорит о неопределенности, источником которой является перестройка торговых отношений США с Китаем. Последний раз по этой теме президент США Д.Трамп заявил, что есть намерение заключить крупную сделку (на саммите G20 в конце ноября), однако если сделки не будет, то это тоже хорошо. О том, что подготовка к заключению сделки может продвигаться не гладко, свидетельствует воскресный итог саммита АТЭС, который впервые завершился без подписания итоговой декларации именно из-за торговых разногласий между США и Китаем (она была принята позднее и с большими исключениями).

По-видимому, это и стало основной причиной еще одной волны распродаж на рынках, где усилилось бегство в качество (с конца прошлой недели доходность 10-летних UST опустилась на 5 базисных пунктов, до 3,1% годовых). В случае торговой войны на финансовых рынках произойдет полномасштабный рождественский обвал (ранее Д.Трамп заявлял, что ради перестройки отношений в пользу США он готов пожертвовать тем ростом американского рынка акций, который произошел после его избрания, что означает обвал индекса S&P на 20% от текущих уровней), а также существенное торможение экономики США, за которым и до финансового кризиса (последствия огромного долга американских и китайских компаний дадут о себе знать) уже может быть "рукой подать". Такая перспектива делает маловероятным недостижение договоренности, считают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-4,7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,2%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,8%).

Снизились акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (НМТП) (-2,5%, до 6,805 рубля) из-за фиксации прибыли игроками по факту выхода рекомендаций по дивидендам за 9 месяцев - совет директоров рекомендовал акционерам направить на дивиденды 0,2648 рубля на акцию (общая сумма дивидендов составит 5,099 млрд рублей, реестр закрывается 9 января 2019 года). С начала ноября акции НМТП выросли почти на 14%, с уровня 6,135 рубля.

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,964 млрд рублей (из них 12,943 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).