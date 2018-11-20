Рубль лишь немного ускорил снижение к доллару и евро, несмотря на обвал цен на нефть

Москва. 20 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного ускорил снижение, но в целом демонстрирует устойчивость к бивалютной корзине, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,27 руб./EUR1, поднявшись на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 30,38 копейки - до 70,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует лишь довольное умеренное ускорение снижения в основных валютных парах в условиях обвального падения цен на нефть, начавшегося ближе к вечеру из-за опасений роста избытка предложения. В свою очередь, поддержку котировкам нацвалюты оказывает снижение геополитических рисков и подготовка к налоговым выплатам ноября на следующей неделе.

При этом участники рынка постепенно снижают торговую активность в ожидании праздничных выходных в США, где 22 ноября будут отмечать День Благодарения. Из-за этого американские биржи в четверг будут закрыты. Обычно трейдеры берут себе выходной и в пятницу, чтобы провести с семьей длинные выходные.

Минфин РФ сообщил, что в среду, 21 ноября, проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 10 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26223 на сумму 10 млрд рублей.

Согласно "Обзору рисков финансовых рынков", подготовленному ЦБ РФ, в октябре началось восстановление спроса на аукционах ОФЗ. Минфин России увеличил объемы предложения ОФЗ с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей, коэффициент активности на аукционах постепенно восстанавливался, достигнув уровней, предшествующих апрелю 2018 года, когда были введены новые санкции США.

"Однако фактически размещенный объем ОФЗ в октябре составил 66% от объема предложения на аукционах, что не позволяет говорить о полном восстановлении спроса. Кроме того, к размещению предлагались преимущественно краткосрочные выпуски. В то же время с учетом текущего профицита бюджета Минфин России имеет возможность размещать ОФЗ, выбирая цены, максимально близкие к рыночным уровням", - отмечается в обзоре ЦБ.

ЦБ РФ в декабре оценит, как вернется на валютный рынок в рамках бюджетного правила, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на финансовом форуме газеты "Ведомости". "Планы у ЦБ - до января мы на рынок не возвращаемся, как и было объявлено. Оценку того, как и каким образом мы будем возвращаться на рынок, мы сделаем в декабре. Будем ждать эту оценку", - сказала К.Юдаева.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 14 декабря 2018 года будет принимать решение по ключевой ставке с учетом дальнейшей стратегии по покупкам валюты в рамках бюджетного правила, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин. "Решение по ставке в декабре, безусловно, будет приниматься советом директоров с учетом обсуждения дальнейшей стратегии, связанной с валютными операциями в рамках бюджетного правила", - сказал он.

Банк России в середине сентября продлил до конца 2018 года мораторий на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила.

На нефтяном рынке во вторник вновь наблюдается резкий обвал, вызванный опасениям по поводу избытка предложения. Сочетание растущих запасов топлива в США и подъема нефтедобычи в Штатах, а также более мягких, чем ожидалось, санкций против Ирана рисует картину избыточного предложения на нефтяном рынке. Даже слухи о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о снижении добычи в 2019 году, не смогли поддержать рынок.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 4%, до $64,12 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4,25% - до $54,77 за баррель.

Падение нефтяных котировок усугубляется очередным обвалом на американском фондовом рынке, где все три основных индекса снижаются более чем на 1%, нивелировав подъем с начала года.

Теперь участники рынка ждут данных о запасах нефти в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов на 3,5 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, недельное повышение станет девятым кряду.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль во вторник торгуется в узком диапазоне, демонстрируя "формальный" минус. "На наш взгляд, рубль, скорее, демонстрирует сильные позиции, так как в течение значительной части дня снижается намного более умеренным темпами, чем, например, падение цен на нефть. Основная причина, скорее всего, связана с не очень высокой активностью игроков перед праздничными выходными днями в США, а также наблюдаемым снижением геополитической напряженности. Инвесторы надеются на результаты встречи российского и американского президентов на саммите в Аргентине, причем саммита ждут не только российские, но и глобальные инвесторы. Мировые рынки, в свою очередь, ожидают улучшения ситуации, связанной с торговыми спорами между США и Китаем", - отметил Ю.Кравченко.

"Рубль удивительно стабилен на фоне распродажи в нефти и повсеместного минора, так как ощущает поддержку со стороны очередного налогового периода. Однако если нефть будет и дальше камнем падать вниз, рубль не устоит. На завтра запланирован очередной аукцион Минфина по размещению ОФЗ. К продаже готовы два выпуска ОФЗ по 10 млрд рублей каждый. Уже даже не удивляет, что ведомство смело выходит на рынок долга в условиях такой мрачной конъюнктуры. Если внешний фон сохранится таким же минорным, нужные объемы финансов Минфин привлечь никак не сможет", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 21 ноября на 42,1 копейки, до 65,5871 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,93 копейки, до 75,1825 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 27,2 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,6484 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 14,31 копейки и составил 65,7613 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 668,038 млн, из которых $931,607 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 736,431 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 15,39 копейки, до 75,111 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 19,95 копейки и составил 75,0893 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR575,514 млн, из которых EUR293,805 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR281,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 20 ноября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 636 млрд рублей (при лимите 1 трлн 810 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 13 ноября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 692,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 692,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещения 15-го, 13-го и 14-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 15-го выпуска на 94 млрд 272,8 млн рублей по цене отсечения 99,944% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 394 млрд 904,6 млн рублей. Бумаги 14-го выпуска были размещены в объеме 50 млрд 383,2 млн рублей по цене отсечения 99,963% от номинала, объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 50 млрд 383,2 млн рублей. Таким образом, Банку России удалось полностью разместить 14-й выпуск КОБР. В свою очередь, бумаги 13-го выпуска были размещены в объеме 209 млрд 710,8 млн рублей по цене отсечения 99,986% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 237 млрд 855,7,6 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику на торгах вторника, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,95% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 4 б.п. - до 8,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 8,48% годовых.