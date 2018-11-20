Сырьевой рынок демонстрирует волатильность в отсутствие фундаментального тренда - Julius Baer

Волнения на рынках энергоносителей продолжаются, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки природного газа показывают резкий рост на фоне первых сильных снегопадов в значительной части Северной Америки. При этом распродажа на рынке нефти и скачок цен на газ не должны отвлекать внимание инвесторов от того факта, что сырьевой рынок в целом не показывает роста. Доходность по этому классу активов, измеряемая по показателям стратегии "купить и держать", в лучшем случае, находится примерно на одном уровне в течение всего 2018 года.

"В целом, на рынке сейчас нет признаков какого-то определенного тренда, и данная ситуация может сохраниться и в первой половине 2019 года, - комментирует Норберт Рюкер. - Рост глобальной экономики является слишком слабым, чтобы привести к дефициту сырья, и одновременно достаточно сильным для предотвращения формирования больших запасов. В то же время, высокий курс доллара и вероятность его снижения в течение следующего года не могут привести к сильным колебаниям цен в одну или другую сторону. Принимая во внимание отсутствие фундаментального тренда на рынке, продолжающиеся торговые споры, потенциал запуска программы стимулирования экономики в Китае и напряженность вокруг Ирана добавляют неопределенности по прогнозу в секторе и повышают риски волатильности в краткосрочной перспективе. Резкие колебания настроений на рынке могут усиливать эту волатильность. Текущий негатив на рынке нефти, вероятно, означает, что в сегодняшние котировки уже заложена значительная порция плохих новостей. Тем временем, необычно сильные "бычьи" настроения хедж-фондов по фьючерсам на природный газ позволяют ожидать скорое окончание ралли в секторе. Заглядывая в 2019 год, мы сохраняем нейтральный взгляд на сырьевые товары".