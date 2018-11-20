Доходность по высокорисковым облигациям в США поднимается выше 7% - Julius Baer

Международный валютный фонд (МВФ) недавно вновь подтвердил свое более раннее заявление по поводу того, что в секторе кредитования компаний с большими долгами накапливаются значительные проблемы, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Речь идет о займах корпорациям, сильно обремененным долгами, то есть синдицированным кредитам, в которых заемщик имеет коэффициент финансового рычага (отношение чистого долга к EBITDA) 4 или выше и чей рейтинг обычно ниже инвестиционного. Заявление МВФ появилось как раз в тот момент, когда доходность индекса высокодоходных инструментов от Bloomberg Barclays превысила планку в 7% впервые с июля 2016 года. По совокупному доходу, индекс опустился на 2,8% с пика 2-го октября и находится на уровне начала года.

"Индекс доходности по займам закредитованным компаниям от S&P, который как раз отслеживает тот сектор, на который указывает МВФ, по данным авторов индекса, с начала года вырос на 3,8%, - указывает эксперт Julius Baer. - Международный валютный фонд не дал в своем сообщении конкретных подробностей и лишь повторил информацию из последнего отчета по финансовой стабильности о том, что объем таких займов демонстрирует очень сильный рост. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, он прибавил 123% с 2010 года и сейчас достиг объема американских высокодоходных облигаций, то есть около 1,1 трлн долл. США. Совокупный объем высокорисковых долгов составляет 2,26 трлн долл. США по сравнению с 1,2 трлн долл. США в 2007 году. Коррекция в секторе до сих пор проходила спокойно и продолжится в том же режиме до тех пор, пока ФРС США будет постепенно повышать процентные ставки. Кроме того, мы не видим кредитного сжатия на рынке. Опрос ФРС США старших кредитных специалистов указывает на ослабление условий кредитования, а не их ужесточение. Наконец, инвестиции до сих пор притекают в фонды займов первой очереди, которые в основном вкладываются в долговые инструменты с плавающей ставкой. Мы внимательно следим за данным сектором".