Стандарты ESG все более важны для европейских инвесторов, ряд акций РФ под угрозой запрета - Атон

Критерии экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) все в большей степени учитываются в принятии инвестиционных решений в Европе, особенно это относится к Скандинавии, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрея Лобазова и Александра Корнилова.

"Например, некоторые шведские инвесторы не могут приобретать акции некоторых российских нефтегазовых компаний (ввиду утечек на нефтепроводах, недостаточного раскрытия структуры акционерного капитала). В секторе электроэнергетики та же ситуация: "Энел Россия" (MOEX: ENRU) под запретом из-за высокой доли угольной генерации, связанной с Рефтинской ГРЭС; "Юнипро" (MOEX: UPRO) может оказаться под угрозой после перезапуска поврежденного энергоблока Березовской ГРЭС. Несколько горно-металлургических компаний остаются в стороне из-за добычи угля (Evraz) или сильных уровней загрязнения ("Норильский никель" (MOEX: GMKN)). С другой стороны, для инвесторов Центральной Европы критерии ESG пока не так важны", - пишут аналитики.

В целом отношение европейских инвесторов к российскому рынку нейтральное или умеренно пессимистичное, отмечают эксперты. При этом Турция воспринимается участниками рынка как более благоприятный рынок с точки зрения соотношения риск/доходность.

"Экспортеры РФ по-прежнему занимают значительные доли в портфелях в преддверии следующей волны ослабления рубля на фоне ожидаемых новых санкций США. Между тем некоторые клиенты отважились наращивать позиции в рублевых акциях (банки/ритейл), но они, скорее, составляют исключение. Инвесторы считают новые санкции против России неизбежными, однако не ожидают, что пострадают публичные титаны, такие как Сбербанк (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR). Несмотря на то, что в этом году Россия опережает другие развивающиеся рынки, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства инвесторов. Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении. Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, но Турция торгуется с сопоставимыми мультипликаторами оценки и воспринимается как более благоприятный рынок с точки зрения соотношения риск/доходность", - говорится в обзоре.

Как показал опрос, инвесторов пока не беспокоит недавняя коррекция цен на нефть, и они ожидают, что регулирование предложения ОПЕК+ принесет свои плоды в 2019 году.

Аналитики ИК "Атон" недавно провели встречи с 10 институциональными инвесторами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.