Рубль чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро - Аналитика Онлайн

"Российская валюта чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро. Напомним, что поддержку рублю оказывают новости о том, что американские конгрессмены не успеют в текущем году рассмотреть новый пакет санкций против России. Также локально поддержку рублю оказывает налоговая неделя, которая сейчас идет в России до 25 числа. Экспортерам нужно платить НДПИ. Однако текущее укрепление "деревянного" является временным, и маловероятно, что доллару удастся опуститься ниже отметки в 65 рублей", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.