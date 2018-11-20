Рубль продолжает слегка дешеветь к доллару, но развернулся вверх к евро на дневных торгах

Москва. 20 ноября. Доллар США слегка повышается, евро развернулся вниз после утреннего роста и умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения котировок единой валюты.

Курс доллара США составил 65,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,98 руб./EUR1, опустившись на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,75 копейки - до 69,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 21 ноября на 42,1 копейки, до 65,5871 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,93 копейки, до 75,1825 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных валютных парах на фоне возобновления роста курса доллара и снижения евро на глобальном рынке. Участники рынка постепенно снижают торговую активность в ожидании праздничных выходных в США, где 22 ноября будут отмечать День Благодарения. Из-за этого американские биржи в четверг будут закрыты. Обычно трейдеры берут себе выходной и в пятницу, чтобы провести с семьей длинные выходные.

Кроме того, внимание мировых инвесторов сосредоточено на переговорах глав США и Китая по торговым вопросам, также они следят за развитием событий вокруг Brexit и ситуации с бюджетом Италии.

Участники рынка надеются, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут прийти к компромиссу в ходе встречи в Буэнос-Айресе, где 30 ноября - 1 декабря пройдет саммит G20, избежав тем самым эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

ЦБ РФ в декабре оценит, как вернется на валютный рынок в рамках бюджетного правила, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на финансовом форуме газеты "Ведомости". "Планы у ЦБ - до января мы на рынок не возвращаемся, как и было объявлено. Оценку того, как и каким образом мы будем возвращаться на рынок, мы сделаем в декабре. Будем ждать эту оценку", - сказала К.Юдаева.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 14 декабря 2018 года будет принимать решение по ключевой ставке с учетом дальнейшей стратегии по покупкам валюты в рамках бюджетного правила, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин. "Решение по ставке в декабре, безусловно, будет приниматься советом директоров с учетом обсуждения дальнейшей стратегии, связанной с валютными операциями в рамках бюджетного правила", - сказал он ранее.

Банк России в середине сентября продлил до конца 2018 года мораторий на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила.

Цены на нефть во вторник днем изменяются разнонаправленно, в центре внимания рынка остается предстоящая встреча стран ОПЕК+ в Вене, запланированная на начало декабря. Инвесторы рассчитывают, что участники встречи ОПЕК+ договорятся об ограничениях нефтедобычи на 2019 год.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,55%, до $66,42 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,17% - до $57,1 за баррель.

Рынок нефти вступает в беспрецедентную неопределенность, заявил во вторник глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на ежегодной осенней конференции Equinor в Осло. "Суть происходящего на нефтяном рынке - волатильность", - сказал он.

По словам главы отдела анализа глобальных рынков MUFG Bank в Токио Минори Утиды, падение цен на нефть давит на доллар, влияя на ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Нефть оказывает существенное влияние на ожидания рынка относительно повышения ставок ФРС, поскольку американский дефлятор PCE находится в очень тесной связке с динамикой нефти в годовом выражении, отметил эксперт.

"Рубль продолжает торговаться в тренде валют развивающихся рынков, которые продолжают получать определенную поддержку на фоне общего ослабления доллара США на глобальных площадках. Индекс доллара США (DXY Index) за последние четыре торговые сессии снизился примерно на 1,5%, на фоне этого индекс валют развивающихся рынков (JP Morgan EMCI) демонстрировал позитивную динамику и вырос на 1,7%. В свою очередь рубль за тот же период укрепился заметнее - на 3,5%, что может объясняться переоценкой участниками рынка санкционных рисков. При этом траектория движения российской валюты в целом совпадает с поведением валют развивающихся рынков. Дополнительным локальным фактором поддержки для рубля продолжит выступать приближение пика налоговых платежей, который в ноябре приходится на 26-е число", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Равновесие на рынке нефти постепенно восстанавливается, индекс доллара снижается 6-й день подряд, что на фоне некоторого смягчения геополитической обстановки позволяет рублю сохранять наилучшую динамику в паре с американской валютой на площадках развивающихся рынков (+3,5% за последнюю неделю). В целом надежды на дальнейшее улучшение геополитической ситуации при текущей динамике внешних финансовых рынков могли бы способствовать дальнейшему продвижению рубля в район 65 руб./$1. В то же время мы полагаем, что дальнейшее сближение с уровнями начала августа (ниже 65 руб./$1) окончательно исчерпывает потенциал текущего укрепления рубля", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России провел во вторник, 20 ноября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 636 млрд рублей (при лимите 1 трлн 810 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 13 ноября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 692,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 692,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещения 15-го, 13-го и 14-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 15-го выпуска на 94 млрд 272,8 млн рублей по цене отсечения 99,944% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 394 млрд 904,6 млн рублей. Бумаги 14-го выпуска были размещены в объеме 50 млрд 383,2 млн рублей по цене отсечения 99,963% от номинала, объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 50 млрд 383,2 млн рублей. Таким образом, Банку России удалось полностью доразместить 14-й выпуск КОБР.

В свою очередь, на момент написания комментария бумаги 13-го выпуска еще не были размещены.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику на торгах вторника, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,95% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 4 б.п. - до 8,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 8,48% годовых.