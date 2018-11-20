Нефть продолжает проявлять слабость - БКС

"К концу предыдущей сессии нефть отыграла значительный внутридневной провал, завершив торги в небольшом "минусе". Однако сегодня с открытия нефтяные цены возобновила снижение. К текущему моменту нефть скорректировалась, тем не менее, котировки Brent теряют 0,9%, торгуясь около отметки $66,4. Учитывая, что рынок нефти продолжает оставаться под давлением опасений переизбытка предложения, вызванного ростом американской добычи, важную роль в дальнейшей динамике котировок может сыграть отраслевая статистика. Завтра в 00:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 2,1 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2,6 млн барр." - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.