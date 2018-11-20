На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 руб./долл. будет выступать сильной поддержкой, от которой можно пробовать спекулятивно покупать иностранную валюту - ИК "ФИНАМ"

"Российский рубль в паре с долларом торгуется нейтрально, в районе 65.7. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой, от которой можно пробовать спекулятивно покупать иностранную валюту. На российском рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной, но риски дальнейшего снижения цен на нефть и желание Минфина РФ возобновить покупки валюты пока не сулят оптимизма рублю. Ключевая валютная пара евро/доллар и индекс доллара (DXY) остаются вблизи пятничного закрытия", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.