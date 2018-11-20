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Главная / Мнения аналитиков / Во второй половине дня индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи значимого уровня 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA
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20 ноября 2018 года 14:15
Во второй половине дня индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи значимого уровня 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA
"Вслед за индексами США и стран АТР сегодня снижаются и европейские фондовые индикаторы. При этом статистика, опубликованная в Германии, совпала с ожиданиями рынка и, тем самым, не оказала поддержку индексам. По нашим оценкам, это масштабное падение индексов по всему миру было вызвано опасениями слабых продаж продукции Apple. Дело в том, что издание The Wall Street Journal сообщило о сокращении компаний заказов на производство ее трех последних моделей смартфонов. Под давлением негативного внешнего фона и падающих котировок акций сырьевых компаний российские индексы также сегодня находятся в отрицательной зоне. На текущий момент индекс МосБиржи снизился на 1% до отметки 2350 пунктов, а индекс РТС опустился на 0,75%. Причем, стабильность курса рубля, который находится сейчас в районе 65,69 руб./долл. поддержку индексу РТС не оказала. Мы ожидаем, что в ожидании выхода макроэкономической статистики от Росстата во второй половине дня индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи значимого уровня 2350 пунктов", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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.20 ноября 2018 года 19:55
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.20 ноября 2018 года 19:45
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.20 ноября 2018 года 19:00
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.20 ноября 2018 года 18:36
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.20 ноября 2018 года 17:16
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.20 ноября 2018 года 15:38
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