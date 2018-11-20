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Главная / Мнения аналитиков / Рубль чувствует себя весьма уверенно, находясь не так далеко от максимумов за последний месяц - ИК "Велес Капитал"
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20 ноября 2018 года 13:33
Рубль чувствует себя весьма уверенно, находясь не так далеко от максимумов за последний месяц - ИК "Велес Капитал"
"На внутреннем рынке за неделю до проведения основных налоговых платежей сохраняется благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью, позволившая ЦБ в понедельник успешно провести депозитный аукцион "тонкой настройки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Сегодня регулятор также решил расширить лимит на недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 1,81 трлн руб. (неделей ранее было размещено 1,69 трлн руб.). Однако мы предполагаем, что несмотря на внушительный объем остатков на корсчетах, банки предпочтут сократить позицию на недельных депозитах и сберечь ликвидность, так как средства не вернутся в систему до проведения основных налоговых платежей в следующий понедельник. С одной стороны, ближе к концу текущей недели можно ожидать активизации продаж валютной выручки к предстоящим выплатам в бюджет, с другой стороны - не исключено, что основная часть экспортеров уже аккумулировала необходимый объем ликвидности еще на прошлой неделе, успев реализовать валюту по привлекательному курсу (67-68 руб.). Надежды на дальнейшее улучшение геополитической ситуации при текущей динамике внешних финансовых рынков могли бы способствовать дальнейшему продвижению рубля в район 65 против доллара. В то же время, мы полагаем, что дальнейшее сближение с уровнями начала августа (ниже 65 руб. по паре доллар/рубль) окончательно исчерпывает потенциал текущего укрепления рубля" .
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20 ноября 2018 года 20:00
Москва. 20 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного ускорил снижение, но в целом демонстрирует устойчивость к бивалютной корзине, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть. читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:55
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала ноября по индексу МосБиржи (к 2340 пунктам) на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за сокращения спроса на рисковые активы в условиях опасений торможения мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти; лидерами отката выступили бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) на новостях о создании финрезервов. читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:45
Москва. 20 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются во вторник на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой; при этом отечественные бумаги держатся более уверенно по отношению к "собратьям" по emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:19
До конца недели на рынке акций РФ возможен коррекционный отскок с последующим переходом в консолидацию у достигнутых уровней - Промсвязьбанк
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение и ушел под минимумы прошлой недели. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поводом к продажам послужила ситуация на внешних площадках. Так, на рынке энергоносителей вновь возобладали продажи, в результате чего нефть... читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:00
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,19 рубля до 3,17 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Юнипро" является привлекательной дивидендной историей... читать дальше
.20 ноября 2018 года 18:36
К окончанию дня доллар поднимался до 66 руб., однако на фоне резкого падения цены на нефть потери рубля выглядели скромными - ИК "Велес Капитал"
"После успешно проведенного в понедельник депозитного аукциона "тонкой настройки" ЦБ также решил расширить лимит и на недельном депозитном аукционе, предложив банкам во вторник к размещению 1,81 трлн руб. (неделей ранее было размещено 1,69 трлн руб.), - указывает начальник отдела анализа банков и... читать дальше
.20 ноября 2018 года 18:13
Волнения на рынках энергоносителей продолжаются, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки природного газа показывают резкий рост на фоне первых сильных снегопадов в значительной части Северной Америки. При этом распродажа на рынке нефти и скачок цен на газ... читать дальше
.20 ноября 2018 года 17:41
Международный валютный фонд (МВФ) недавно вновь подтвердил свое более раннее заявление по поводу того, что в секторе кредитования компаний с большими долгами накапливаются значительные проблемы, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Речь идет... читать дальше
.20 ноября 2018 года 17:16
Критерии экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) все в большей степени учитываются в принятии инвестиционных решений в Европе, особенно это относится к Скандинавии, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрея Лобазова и Александра... читать дальше
.20 ноября 2018 года 16:53
"Российская валюта чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро. Напомним, что поддержку рублю оказывают новости о том, что американские конгрессмены не успеют в текущем году рассмотреть новый пакет санкций против России. Также локально поддержку рублю оказывает налоговая неделя,... читать дальше
.20 ноября 2018 года 16:28
"Ситуация с рублём стабильная. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,48%, недельная выросла до 7,65%, а месячная - до 7,95%. Первый заместитель председателя ЦБ РФ К. Юдаева сообщила, что в декабре совет директоров регулятора... читать дальше
.20 ноября 2018 года 16:01
"Рубль продолжает демонстрировать устойчивость к негативным драйверам, реагируя на них слабым снижением и возобновляя уверенный рост, как только внешний фон стабилизируется. В первую очередь это касается корреляции российской валюты с динамикой нефтяного рынка. Рубль отрабатывает почти... читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:38
"К концу предыдущей сессии нефть отыграла значительный внутридневной провал, завершив торги в небольшом "минусе". Однако сегодня с открытия нефтяные цены возобновила снижение. К текущему моменту нефть скорректировалась, тем не менее, котировки Brent теряют 0,9%, торгуясь около отметки $66,4.... читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:30
Москва. 20 ноября. Доллар США слегка повышается, евро развернулся вниз после утреннего роста и умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения котировок единой валюты. читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:13
Впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя фондовых инвесторов - "НФК-Сбережения"
ачало текущей недели на финансовых рынках проходит в условиях преобладания продаж. Сохранение давления на внешних рынках сказывается и на настроениях инвесторов на российских площадках. Однако впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя, считает главный аналитик... читать дальше
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