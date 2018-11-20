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20 ноября 2018 года 11:55

Рынок акций РФ утром провалился ниже 2350п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, лидирует нефтянка и НМТП

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник провалился ниже отметки 2350 пунктов по индексу МосБиржи на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок и нефти на опасениях замедления глобальной экономики.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2365,11 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1136,56 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 65,54 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6% и -1,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%).

Снизились акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) (-2,2%, до 6,83 рубля) из-за фиксации прибыли игроками по факту выхода рекомендаций по дивидендам за 9 месяцев - совет директоров рекомендовал акционерам направить на дивиденды 0,2648 руб. на акцию (общая сумма дивидендов составит 5,099 млрд руб., реестр закрывается 9 января 2019 года). С начала ноября акции НМТП выросли почти на 14%, с уровня 6,135 рубля.

Подросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Индексы в США в понедельник упали на 1,6-3% на фоне отката акций высокотехнологических и связанных с интернетом компаний, отмечает MarketWatch. При этом распродажа проходила на фоне достаточно низких объемов торгов, поскольку участники рынка готовятся к празднику - Дню Благодарения, который в этом году приходится на 22 ноября. По этой причине биржи в четверг будут закрыты. Обычно трейдеры берут себе выходной и в пятницу, чтобы провести с семьей длинные выходные.

Внимание инвесторов сосредоточено на переговорах глав США и Китая по торговым вопросам, также они следят за развитием событий вокруг Brexit и ситуации с бюджетом Италии.

Участники рынка надеются, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут прийти к компромиссу в ходе встречи в Буэнос-Айресе, где 30 ноября - 1 декабря пройдет саммит G20, избежав тем самым эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

В Азии во вторник также преобладало снижение индексов (Япония снизилась на 1,1%, Китай - на 2,1%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,9%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Нефть утром во вторник также дешевеет, инвесторы ожидают встречи стран ОПЕК+ в Вене, которая запланирована на начало декабря. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,2 за баррель (-0,9% и +0,04% в понедельник), январская цена WTI - $56,81 за баррель (-0,7% и +0,9% накануне).

Поддержку рынку в понедельник оказала информация СМИ о том, что страны Евросоюза поддержали предложенные Францией санкции против двух граждан Ирана, которых связывают с недавним нападением на собрание иранской оппозиции в Париже, пишет MarketWatch.

Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение о сокращении добычи нефти на декабрьском заседании.

Ранее в этом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил признаки избытка нефти на рынке и заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае сохранения устойчивого профицита.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил, что производителям нефти "нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре, на начало декабря более точно представлять себе текущую ситуацию и прогноз на зимний период".

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон во вторник явно негативный, хотя нефть и удерживается от резких движений.

Партнеры по ОПЕК+ встретятся 6 декабря, чтобы обсудить ситуацию на рынке, а также необходимость сокращения производства нефти. Однако позиция многих членов соглашения до сих пор остаётся неясной. Как минимум, РФ воздерживается от заявлений по необходимости сокращения поставок. Между тем Международное энергетическое агентство предупреждает, что данный шаг приведет к росту цен и негативным последствиям для потребления в условиях замедления мирового экономического роста. На этом фоне Япония и Южная Корея намерены возобновить закупки нефти у Ирана в рамках американских послаблений. Соответственно, проблемой для нефти является не только перепроизводство, но и признаки глобального замедления.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, в качестве ближайших поддержек для индекса МосБиржи выступают уровни 2350 и 2340 пунктов, а значимыми сопротивлениями - отметки 2380 и 2390 пунктов.

Во второй половине дня некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать публикация октябрьской статистики по изменению количества полученных разрешений на строительство и закладок новых жилых домов в США (16:30 МСК). Вместе с тем ключевым внешним индикатором для отечественных инвесторов и спекулянтов останется динамика нефтяных фьючерсов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что слабый аппетит инвесторов к риску связан с сохранением неопределенности в отношении торговых противоречий между США и Китаем, а дискуссия вице-президента США Майка Пенса с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в минувшие выходные только усугубила ситуацию. Вероятно, ключевым событием ближайших недель станет саммит G20 в Аргентине (30 ноября - 1 декабря), на котором должна состояться полномасштабная встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина. При отсутствии каких-либо новых драйверов аппетит к риску на глобальных рынках в преддверии встречи может оставаться в подвешенном состоянии.

Уход индекса МосБиржи ниже 2350 пунктов дает возможность формировать спекулятивные "длинные" позиции по российским бумагам с горизонтом до конца года. На фоне относительно крепкого рубля более предпочтительно могут смотреться акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынок акций РФ снижается из-за распродаж на американском рынке в понедельник - так инвесторы отреагировали на смысл послания вице-президента США М.Пенса на саммите АТЭС для Китая, заключающийся в том, что США не изменят свой курс, пока Китай не изменит свой. Иными словами, торговая война продолжится, что грозит нарушить торговые связи между китайскими и американскими компаниями, и это затормозит рост мировой экономики.

Это частично снизит спрос на нефть при росте добычи в США, но при ожидании снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Поэтому перед значимой встречей лидеров США и КНР на саммите "большой двадцатки" в конце ноября американский рынок будет корректироваться вниз. Плюс к этому инвесторы решили сократить позиции перед длинными праздниками в США, где будет отмечаться День Благодарения, и скорее всего, продолжат сокращать во вторник-среду, а торги в четверг-пятницу будут малоликвидными на мировом рынке. На этом фоне доходность американских госбондов будет снижаться, а индекс доллара расти. Однако рубль получит поддержку, но с переменным результатом ввиду подготовки к налоговым платежам на следующей неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката кроме НМТП выступили акции "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-3,3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,1%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,9%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+13,2%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,3%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,32 млрд рублей (из них 1,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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