Видим существенные риски ослабления рубля при ухудшении внешних условий - Банк "Санкт-Петербург"

"На прошлой неделе рубль на фоне относительно позитивных новостей об отсрочке санкций отыграл ослабление первой декады ноября. Но нефть с того момента снизилась с $80/барр. до $67/барр., а отток капитала из-за санкций сохранялся, что подтверждается предварительными данными по доле нерезидентов в ОФЗ. При этом на данный момент, несмотря на новости об отсрочке введения новых санкций, мы не считаем, что ситуация принципиально улучшилась. Поэтому мы не ожидаем дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней и, более того, видим существенные риски его ослабления при ухудшении внешних условий. В следующий понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что будет оказывать поддержку рублю на этой неделе", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".