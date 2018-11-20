Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2 - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжит торговаться в тренде валют развивающихся рынков, которые продолжают получать определенную поддержку на фоне ослабления доллара США на глобальных площадках. Индекс доллара США (DXY Index) за последние четыре торговые сессий снизился на ~1.5% после того, как октябрьские данные по инфляции в США оказались незначительно ниже прогнозных, а представители ФРС своими комментариями поставили под определенное сомнение перспективы повышения ключевой ставки ФРС прежними темпами. На этом фоне индекс валют развивающихся рынков (JP Morgan EMCI) демонстрировал позитивную динамику и вырос на 1.7%. Рубль за этот период укрепился заметнее - на 3.5%, что может объясняться переоценкой участниками рынка санкционных рисков. При этом траектория движения российской валюты в целом совпадает с поведением валют развивающихся рынков. Дополнительным локальным фактором поддержки для рубля продолжит выступать приближение пика налоговых платежей (26 ноября). Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.2-66.2", - прогнозируют эксперты "Нордеа Банка".