Продление соглашения стран-производителей нефти о снижении добычи приведет к повышению нефтяных котировок до уровня 70$ за баррель - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в начале недели продолжили падение на фоне увеличения добычи нефти в США и отдельных странах ОПЕК+, а также сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив роста глобального спроса. Добыча нефти в США остается в районе рекордных 11.7 mbd. При этом российская сторона пока занимает выжидательную позицию в вопросе сокращения предложения, что в итоге ограничивает оптимизм на рынке относительно возможного сокращения добычи сырья странами ОПЕК+. В результате фьючерсы на Brent опустились до 66,35$ в ходе утренних торгов во вторник. Кроме того, на нефтяной рынок влияют отраслевые данные из США . Согласно предварительной оценке аналитиков, запасы нефти по итогам отчетной недели вырастут на 3,5 mb, что может стать девятой неделей роста запасов подряд. Центральным событием, которое определит дальнейшее движение нефтяных цен в ближайшее время, будут встречи ОПЕК и ОПЕК+ 5-7 декабря, на которых страны-производители нефти могут объявить о продлении соглашения о снижении добычи, что, вероятнее всего, приведет к повышению нефтяных котировок до уровня 70$ за баррель", - отмечают в "Нордеа Банке".