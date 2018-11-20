Относительно низкие цены на нефть ограничивают потенциал сужения премии в российских евробондах к UST-10 - Промсвязьбанк

"Российские евробонды вчера подрастали в цене, отыгрывая рост котировок UST-10 за последнюю неделю. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 - до 5,90% (-2 б.п.). Несмотря на снижение санкционных рисков, премия в российских десятилетних еврооблигациях к UST-10 сейчас находится вблизи годового максимума (202 б.п.). Премия в евробондах ЮАР, Бразилии и Мексики к "бенчмарку" также сохраняется на повышенном уровне в связи со слабым аппетитом к риску. Инвесторы опасаются, что повышение долларовых ставок, оттоки ликвидности и замедление мировой экономики приведут к снижению кредитоспособности ЕМ. Относительно низкие цены на нефть ограничивают потенциал сужения премии в российских евробондах к UST-10", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.