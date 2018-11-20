.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Относительно низкие цены на нефть ограничивают потенциал сужения премии в российских евробондах к UST-10 - Промсвязьбанк
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в октябре ускорился до 3,7%
В октябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,7% после 2,1% в сентябре. Данные превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,9%. За 10 месяцев производство выросло на 3%
 
Данные кадастра хотят приблизить к рынку
Минэкономразвития готовится внести в правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и критерии ее проведения, пишет "Коммерсантъ". "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой стоимости недвижимости,...
 
В РФ кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений
Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование, пишут "Ведомости". В список...
 
В каких регионах вырастут реальные доходы населения
На 6,5% могут вырасти реальные доходы населения в 2019 году в Крыму. На 5,2% - в Севастополе. От 2,3 до 2,6% - Самарской, Ленинградской, Костромской и Орловской областях. К такому выводу, пришли эксперты Финансового университета при правительстве...
 
20 ноября 2018 года 11:14

Относительно низкие цены на нефть ограничивают потенциал сужения премии в российских евробондах к UST-10 - Промсвязьбанк

"Российские евробонды вчера подрастали в цене, отыгрывая рост котировок UST-10 за последнюю неделю. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 - до 5,90% (-2 б.п.). Несмотря на снижение санкционных рисков, премия в российских десятилетних еврооблигациях к UST-10 сейчас находится вблизи годового максимума (202 б.п.). Премия в евробондах ЮАР, Бразилии и Мексики к "бенчмарку" также сохраняется на повышенном уровне в связи со слабым аппетитом к риску. Инвесторы опасаются, что повышение долларовых ставок, оттоки ликвидности и замедление мировой экономики приведут к снижению кредитоспособности ЕМ. Относительно низкие цены на нефть ограничивают потенциал сужения премии в российских евробондах к UST-10", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 ноября 2018 года 20:00
Рубль лишь немного ускорил снижение к доллару и евро, несмотря на обвал цен на нефть
Москва. 20 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного ускорил снижение, но в целом демонстрирует устойчивость к бивалютной корзине, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть.    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 19:55
Рынок акций РФ откатился к уровню начала месяца по индексу МосБиржи во главе с МТС
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала ноября по индексу МосБиржи (к 2340 пунктам) на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за сокращения спроса на рисковые активы в условиях опасений торможения мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти; лидерами отката выступили бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) на новостях о создании финрезервов.    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 19:45
Цены евробондов РФ снижаются во вторник на фоне ухудшения ситуации на EM
Москва. 20 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются во вторник на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой; при этом отечественные бумаги держатся более уверенно по отношению к "собратьям" по emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 19:19
До конца недели на рынке акций РФ возможен коррекционный отскок с последующим переходом в консолидацию у достигнутых уровней - Промсвязьбанк
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение и ушел под минимумы прошлой недели. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поводом к продажам послужила ситуация на внешних площадках. Так, на рынке энергоносителей вновь возобладали продажи, в результате чего нефть...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 19:00
Raiffeisenbank снизил оценку акций Юнипро на 1%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,19 рубля до 3,17 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Юнипро" является привлекательной дивидендной историей...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 18:36
К окончанию дня доллар поднимался до 66 руб., однако на фоне резкого падения цены на нефть потери рубля выглядели скромными - ИК "Велес Капитал"
"После успешно проведенного в понедельник депозитного аукциона "тонкой настройки" ЦБ также решил расширить лимит и на недельном депозитном аукционе, предложив банкам во вторник к размещению 1,81 трлн руб. (неделей ранее было размещено 1,69 трлн руб.), - указывает начальник отдела анализа банков и...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 18:13
Сырьевой рынок демонстрирует волатильность в отсутствие фундаментального тренда - Julius Baer
Волнения на рынках энергоносителей продолжаются, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки природного газа показывают резкий рост на фоне первых сильных снегопадов в значительной части Северной Америки. При этом распродажа на рынке нефти и скачок цен на газ...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 17:41
Доходность по высокорисковым облигациям в США поднимается выше 7% - Julius Baer
Международный валютный фонд (МВФ) недавно вновь подтвердил свое более раннее заявление по поводу того, что в секторе кредитования компаний с большими долгами накапливаются значительные проблемы, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Речь идет...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 17:16
Стандарты ESG все более важны для европейских инвесторов, ряд акций РФ под угрозой запрета - Атон
Критерии экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) все в большей степени учитываются в принятии инвестиционных решений в Европе, особенно это относится к Скандинавии, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрея Лобазова и Александра...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 16:53
Рубль чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро - Аналитика Онлайн
"Российская валюта чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро. Напомним, что поддержку рублю оказывают новости о том, что американские конгрессмены не успеют в текущем году рассмотреть новый пакет санкций против России. Также локально поддержку рублю оказывает налоговая неделя,...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 16:28
На текущий момент фактор валютных покупок является главным в стабильности рубля - "Открытие Брокер"
"Ситуация с рублём стабильная. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,48%, недельная выросла до 7,65%, а месячная - до 7,95%. Первый заместитель председателя ЦБ РФ К. Юдаева сообщила, что в декабре совет директоров регулятора...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 16:01
Скорее всего, рубль продолжит демонстрировать иммунитет к нестабильности внешних рынков - БКС
"Рубль продолжает демонстрировать устойчивость к негативным драйверам, реагируя на них слабым снижением и возобновляя уверенный рост, как только внешний фон стабилизируется. В первую очередь это касается корреляции российской валюты с динамикой нефтяного рынка. Рубль отрабатывает почти...    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 15:38
Нефть продолжает проявлять слабость - БКС
"К концу предыдущей сессии нефть отыграла значительный внутридневной провал, завершив торги в небольшом "минусе". Однако сегодня с открытия нефтяные цены возобновила снижение. К текущему моменту нефть скорректировалась, тем не менее, котировки Brent теряют 0,9%, торгуясь около отметки $66,4....    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 15:30
Рубль продолжает слегка дешеветь к доллару, но развернулся вверх к евро на дневных торгах
Москва. 20 ноября. Доллар США слегка повышается, евро развернулся вниз после утреннего роста и умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения котировок единой валюты.    читать дальше
.
20 ноября 2018 года 15:13
Впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя фондовых инвесторов - "НФК-Сбережения"
ачало текущей недели на финансовых рынках проходит в условиях преобладания продаж. Сохранение давления на внешних рынках сказывается и на настроениях инвесторов на российских площадках. Однако впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя, считает главный аналитик...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.