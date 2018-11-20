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Главная / Мнения аналитиков / Коридор 65.50-66.00 руб./долл. пока может сохраниться - РФПИ
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20 ноября 2018 года 11:07
Коридор 65.50-66.00 руб./долл. пока может сохраниться - РФПИ
"Значительных изменений в курсе рубля в понедельник во время локальной сессии не произошло: диапазон 65.80-66.00/USD сохранялся. Однако вечером рост цен на нефть обеспечил рублю возможность подрасти до 65.50/USD. Наличие некоторого запаса времени до основных налоговых выплат, вероятно, позволяет экспортерам сильно не спешить с продажами валюты. Более того, минимальные положительные изменения цен на рынке ОФЗ указывают на сохранение сбалансированной ситуации на рынке госбондов, не оказывая явного влияния на курс рубля. При этом вчерашнее снижение стоимости нефти Brent с US$67.50/брл до US$65.70/брл рынком было по большому счету проигнорировано, тогда как ее рост позитивным образом повлиял на динамику вечером. Нефтяной фактор и внешний фон, вероятно, продолжат определять направление краткосрочных потоков, хотя пока коридор 65.50-66.00/USD может сохраниться", - отмечают в РФПИ.
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20 ноября 2018 года 20:00
Москва. 20 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного ускорил снижение, но в целом демонстрирует устойчивость к бивалютной корзине, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть. читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:55
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала ноября по индексу МосБиржи (к 2340 пунктам) на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок из-за сокращения спроса на рисковые активы в условиях опасений торможения мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти; лидерами отката выступили бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) на новостях о создании финрезервов. читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:45
Москва. 20 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются во вторник на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой; при этом отечественные бумаги держатся более уверенно по отношению к "собратьям" по emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:19
До конца недели на рынке акций РФ возможен коррекционный отскок с последующим переходом в консолидацию у достигнутых уровней - Промсвязьбанк
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение и ушел под минимумы прошлой недели. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поводом к продажам послужила ситуация на внешних площадках. Так, на рынке энергоносителей вновь возобладали продажи, в результате чего нефть... читать дальше
.20 ноября 2018 года 19:00
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,19 рубля до 3,17 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Юнипро" является привлекательной дивидендной историей... читать дальше
.20 ноября 2018 года 18:36
К окончанию дня доллар поднимался до 66 руб., однако на фоне резкого падения цены на нефть потери рубля выглядели скромными - ИК "Велес Капитал"
"После успешно проведенного в понедельник депозитного аукциона "тонкой настройки" ЦБ также решил расширить лимит и на недельном депозитном аукционе, предложив банкам во вторник к размещению 1,81 трлн руб. (неделей ранее было размещено 1,69 трлн руб.), - указывает начальник отдела анализа банков и... читать дальше
.20 ноября 2018 года 18:13
Волнения на рынках энергоносителей продолжаются, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки природного газа показывают резкий рост на фоне первых сильных снегопадов в значительной части Северной Америки. При этом распродажа на рынке нефти и скачок цен на газ... читать дальше
.20 ноября 2018 года 17:41
Международный валютный фонд (МВФ) недавно вновь подтвердил свое более раннее заявление по поводу того, что в секторе кредитования компаний с большими долгами накапливаются значительные проблемы, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Речь идет... читать дальше
.20 ноября 2018 года 17:16
Критерии экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) все в большей степени учитываются в принятии инвестиционных решений в Европе, особенно это относится к Скандинавии, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрея Лобазова и Александра... читать дальше
.20 ноября 2018 года 16:53
"Российская валюта чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро. Напомним, что поддержку рублю оказывают новости о том, что американские конгрессмены не успеют в текущем году рассмотреть новый пакет санкций против России. Также локально поддержку рублю оказывает налоговая неделя,... читать дальше
.20 ноября 2018 года 16:28
"Ситуация с рублём стабильная. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,48%, недельная выросла до 7,65%, а месячная - до 7,95%. Первый заместитель председателя ЦБ РФ К. Юдаева сообщила, что в декабре совет директоров регулятора... читать дальше
.20 ноября 2018 года 16:01
"Рубль продолжает демонстрировать устойчивость к негативным драйверам, реагируя на них слабым снижением и возобновляя уверенный рост, как только внешний фон стабилизируется. В первую очередь это касается корреляции российской валюты с динамикой нефтяного рынка. Рубль отрабатывает почти... читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:38
"К концу предыдущей сессии нефть отыграла значительный внутридневной провал, завершив торги в небольшом "минусе". Однако сегодня с открытия нефтяные цены возобновила снижение. К текущему моменту нефть скорректировалась, тем не менее, котировки Brent теряют 0,9%, торгуясь около отметки $66,4.... читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:30
Москва. 20 ноября. Доллар США слегка повышается, евро развернулся вниз после утреннего роста и умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения котировок единой валюты. читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:13
Впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя фондовых инвесторов - "НФК-Сбережения"
ачало текущей недели на финансовых рынках проходит в условиях преобладания продаж. Сохранение давления на внешних рынках сказывается и на настроениях инвесторов на российских площадках. Однако впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя, считает главный аналитик... читать дальше
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