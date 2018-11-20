Коридор 65.50-66.00 руб./долл. пока может сохраниться - РФПИ

"Значительных изменений в курсе рубля в понедельник во время локальной сессии не произошло: диапазон 65.80-66.00/USD сохранялся. Однако вечером рост цен на нефть обеспечил рублю возможность подрасти до 65.50/USD. Наличие некоторого запаса времени до основных налоговых выплат, вероятно, позволяет экспортерам сильно не спешить с продажами валюты. Более того, минимальные положительные изменения цен на рынке ОФЗ указывают на сохранение сбалансированной ситуации на рынке госбондов, не оказывая явного влияния на курс рубля. При этом вчерашнее снижение стоимости нефти Brent с US$67.50/брл до US$65.70/брл рынком было по большому счету проигнорировано, тогда как ее рост позитивным образом повлиял на динамику вечером. Нефтяной фактор и внешний фон, вероятно, продолжат определять направление краткосрочных потоков, хотя пока коридор 65.50-66.00/USD может сохраниться", - отмечают в РФПИ.