Доллар продолжает развивать откат от многомесячных максимумов, но это не помогает другим активам - FxPro

"Доллар продолжает развивать откат от многомесячных максимумов, но это не помогает другим активам, - отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Ослабление американской валюты зачастую поддерживает рост котировок акций и товаров - но не в этот раз. На фондовых рынках США продолжается распродажа ценных бумаг высокотехнологичных компаний. Индекс Nasdaq потерял 3% за понедельник, и на старте торгов во вторник развивает снижение к минимумам с мая. Всему виной потери в цене активов таких гигантов, как Google, Amazon и Apple. Давление на котировки производителя iPhone снизило капитализацию компании на 16.5% с начала месяца. Акции Facebook обвалились на 40% от пиковых значений середины года и опустились до уровней февраля 2017-го. Слова Пауэлла о возможной паузе в повышениях ставки не смогли надолго вселить оптимизм в участников торгов. Инвесторы устремились скупать казначейские облигации США. Слова главы ФРС были восприняты как сигнал, что Резервная Система все меньше уверена в сохранении столь сильного темпа экономического роста".

В период аномально сильных темпов роста экономики наибольшим спросом пользуются "акции роста", а при снижении показателей до привычных значений фокус инвесторов перемещается на такие характеристики компаний, как P/E. Наиболее высокие значения этого параметра, безусловно, у ценных бумаг IT-сектора, подчеркивает эксперт.

"Судя по тому, что мы видим на рынках, сигнал об окончании эпохи легких денег, поданный ФРС в начале октября, вызвал отрезвление участников торгов. Это проявилось не только в ротации из "акций роста" в "акции стоимости", но и в изменении динамики нефти (-25% от пика октября), и крушении котировок основных криптовалют (-30%). Можно сказать, что сейчас рынки и регуляторы - на пути ухода от иррационального изобилия к оценке ситуации как "тревожной". Однако нельзя исключать, что эмоциональные распродажи могут увести индексы слишком низко, отбросив их в ближайшие несколько недель в другую крайность - к "экстремальному страху"", - предупреждает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.