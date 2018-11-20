Рубль немного слабеет к доллару и евро на фоне возобновившей снижение нефти

Москва. 20 ноября. Доллар США и евро немного укрепляются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно снижается к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,55-65,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,61 руб./$1 (+5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,13 руб./EUR1 (+4,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,94 копейки к уровню закрытия понедельника, до 69,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,31 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,93 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов вторника в условиях перешедшей к снижению нефти. Внимание участников внутреннего рынка, помимо санкционной темы, сосредоточено на переговорах глав США и Китая по торговым вопросам.

Участники рынка надеются, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут прийти к компромиссу в ходе встречи в Буэнос-Айресе, где 30 ноября - 1 декабря пройдет саммит G20, избежав тем самым эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Цены на нефть вновь перешли к снижению после подъема по итогам предыдущей сессии, в центре внимания рынка - готовящаяся встреча стран ОПЕК+ в Вене, которая запланирована на начало декабря.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК снизилась на 0,66%, до $66,35 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,47% - до $56,93 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник оказала информация СМИ о том, что страны Евросоюза поддержали предложенные Францией санкции против двух граждан Ирана, которых связывают с недавним нападением на собрание иранской оппозиции в Париже, пишет MarketWatch.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение о сокращении добычи нефти на декабрьском заседании. Ранее в этом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил признаки избытка нефти на рынке и заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае сохранения устойчивого профицита.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил, что производителям нефти "нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре, на начало декабря более точно представлять себе текущую ситуацию и прогноз на зимний период".