Индекс Мосбиржи уйдет в район поддержки 2360 пунктов - "Алор Брокер"

"Внешний фон складывается негативный. Вчера после 18:50 мск основные американские индексы продолжили снижение, потеряв по итогам дня порядка 1,6%. Сегодня фьючерсы на них в минусе примерно на 0,1%. Падает и нефть, которая к полуночи вдруг рванула к отметке 67 доллара за баррель, но сегодня в ходе азиатских торгов ушла в район 66,4 доллара. Скорее всего, Индекс Мосбиржи пойдет в район поддержки 2360 пунктов. Однако для закрепления ниже этой отметки нужно усиление нисходящего движения американских фьючерсов и нефти. Нефть, похоже, обосновалась в коридоре 65,5-67 доллара за баррель, где может пробыть до появления более конкретной информации о намерениях ОПЕК+ сократить добычу в следующем году. Как и на прошлой неделе, вчера сильные продажи нефтяных контрактов наблюдались накануне и сразу после открытия американских фондовых площадок. Не исключено, что распродажи вызваны не только действиями спекулянтов, но и продажей нефтяных фьючерсов самими нефтяными компаниями для хеджирования цен на добываемую нефть. На мировом валютном рынке сегодня с утра все спокойно. Это даст возможность рублю на фоне налогового периода уйти в диапазон 65-65,5 руб за доллар, пробить вниз который российская валюта не может с конца сентября. Нет оснований для укрепления рубля ниже отметки 65 и сейчас", - прогнозирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.