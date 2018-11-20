20 ноября 2018 года 10:02
Утренние прогнозы: слабый аппетит к риску на глобальных рынках может способствовать новой волне снижения российских акций
Сложившуюся к утру вторника ситуацию на внешних рынках аналитики оценивают как умеренно-негативную и прогнозируют "сползание" отечественных акций в первой половине торгов.
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Сегодняшний день на азиатских биржах акций завершается падением фондовых индикаторов в среднем на 1,5-2%, вызванным распродажей акций высокотехнологических компаний. Дополнительное давление на индексы оказывают возрастающие опасения того, что политические противоречия между США и Китаем могут стать препятствием для выработки совместных торговых договоренностей. В то же время стоимость нефти марки Brent за последние сутки не изменилась и продолжает колебаться вблизи отметки $66,4. Это, в свою очередь, может обеспечить начало валютных торгов на Московской бирже вблизи вчерашних уровней.
Мы полагаем, что в первые минуты торгового дня вторника курс рубля будет колебаться против доллара у отметки 65,65 руб./долл. Что же касается фондового рынка, то мы ждем незначительного снижения российских индексов акций в начале дня из-за негативного внешнего фона. При этом торговая активность инвесторов продолжит оставаться низкой поскольку приближаются праздничные выходные в США. Впрочем, во второй половине дня в фокусе российских инвесторов окажется пакет значимой макроэкономической статистики, который опубликует Росстат".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,5%, в диапазоне 2360-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к отметке 2350 пунктов, которая способна выступить для указанного индекса временной точкой притяжения".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций завершил вчерашние торги вблизи нулевой отметки. Слабый аппетит к риску на глобальных рынках может способствовать новой волне снижения индекса в район 2350 пунктов по индексу МосБиржи, но уход ниже этой отметки, на наш взгляд, дает возможность формировать спекулятивные длинные позиции по российским бумагам с горизонтом до конца года. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российскому рынку сравнительно привлекательными. На фоне относительно крепкого курса национальной валюты более предпочтительно могут смотреться акции внутренних секторов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка, на наш взгляд, складывается умеренно негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют снижение после завершения резким спадом торгов в США. Ближайшие уровни поддержи по индексу МосБиржи расположены, по нашему мнению, на 2352 и 2320 пунктах, по индексу РТС - на 1125 пунктах".
Опубликовано: /Финмаркет/
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