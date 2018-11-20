В начале торгов курс рубля будет колебаться против доллара у отметки 65,65 - Dukascopy Bank SA

"Сегодняшний день на азиатских биржах акций завершается падением фондовых индикаторов в среднем на 1,5-2%, вызванным распродажей акций высокотехнологических компаний. Дополнительное давление на индексы оказывают возрастающие опасения того, что политические противоречия между США и Китаем могут стать препятствием для выработки совместных торговых договоренностей. В то же время стоимость нефти марки Brent за последние сутки не изменилась и продолжает колебаться вблизи отметки $66,4. Это может обеспечить начало валютных торгов на "Московской бирже" вблизи вчерашних уровней. Мы полагаем, что вначале торгового дня вторника курс рубля будет колебаться против доллара у отметки 65,65", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.