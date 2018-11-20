Проблемой для нефти являются не только перепроизводство, но и признаки глобального замедления - "Открытие Брокер"

Партнёры по OPEC+ встретятся 6 декабря, чтобы обсудить ситуацию на рынке, а также необходимость сокращения производства нефти. Однако позиция многих членов соглашения до сих пор остаётся неясной. Как минимум, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, РФ воздерживается от заявлений по необходимости сокращения поставок. Между тем Международное энергетическое агентство предупреждает, что данный шаг приведёт к росту цен и негативным последствиям для потребления в условиях замедления мирового экономического роста. На этом фоне Япония и Ю. Корея намерены возобновить закупки нефти у Ирана в рамках американских послаблений. Соответственно, проблемой для нефти являются не только перепроизводство, но и признаки глобального замедления.