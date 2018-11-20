Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник существенным снижением. При этом для Nasdaq Composite падение на 3% стало максимальным с 24 октября. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 потеряли свыше 1,5%, что было самым значительным сокращением с 12 ноября. Вниз рынок потянули акции высокотехнологических и связанных с интернетом компаний. При этом распродажа проходила на фоне достаточно низких объемов торгов, поскольку участники рынка готовятся к празднику - Дню Благодарения, который в этом году приходится на 22 ноября. По этой причине биржи в четверг будут закрыты. Обычно трейдеры берут себе выходной и в пятницу, чтобы провести с семьей длинные выходные.

Внимание инвесторов сосредоточено на переговорах глав США и Китая по торговым вопросам, также они следят за развитием событий вокруг Brexit и ситуации с бюджетом Италии. Участники рынка надеются, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут прийти к компромиссу в ходе встречи в Буэнос-Айресе, где 30 ноября - 1 декабря пройдет саммит G20, избежав тем самым эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Азиатские фондовые индексы падают во вторник, акции технологических компаний дешевеют вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США. В центре внимания рынка - японский автопроизводитель Nissan, акции которого подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Японский Nikkei 225 снизился на 1,05%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Цена бумаг Nissan упала на 5,4%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 7,4%.

В свою очередь цены на нефть вновь перешли к снижению после подъема по итогам предыдущей сессии, в центре внимания рынка - готовящаяся встреча стран ОПЕК+ в Вене, которая запланирована на начало декабря. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $66,53 за баррель, что на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 0,04% - до $66,79 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,21% - до $57,08 за баррель. По итогам торгов 19 ноября контракт подорожал на 0,92% - до $57,2 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник оказала информация СМИ о том, что страны Евросоюза поддержали предложенные Францией санкции против двух граждан Ирана, которых связывают с недавним нападением на собрание иранской оппозиции в Париже. Инвесторы продолжают также оценивать вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение о сокращении добычи нефти на декабрьском заседании. Ранее в этом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил признаки избытка нефти на рынке и заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае сохранения устойчивого профицита.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,356 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,486 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 ноября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (17-19 ноября) 0,02%, опустившись до 567,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,76%), "Уралкалий ПБО-03-Р" (-0,54%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,38%), а в лидерах роста - облигации "Ростелеком-001P-04R" (+0,5%), "Роснефть-001Р-04" (+0,13%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" установило ориентир ставки 1-го купона процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием со сроком обращения 27 лет объемом 7,547 млрд рублей на уровне "спред не более 150 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации. Сбор заявок на облигации пройдет 29 ноября. Объем основного долга "ИА БСПБ" 2 составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52% годовых. Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 26 ноября начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 4 млрд рублей. Купоны годовые, плавающие. Ставка 1-го купона составит 3,5% годовых. Последующие ставки будут зависеть от динамики индекса потребительских цен. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала. А в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Выпуски 001Р-01 - 001Р-04 размещаются в рамках программы классических облигаций объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ЗАО "Ипотечный агент Кама" ("ИА Кама") исполнило обязательства по выплате купонного дохода по ипотечным облигациям за период с 15 июня 2017 года по 16 ноября 2018 года на сумму 1 млрд 549 млн 897,520 тыс. рублей, а также погасило часть номинальной стоимости облигаций на 9 млрд 741 млн 467,6 тыс. рублей. Доход выплачен за 8-й, 9-й и незавершенный 10-й купонные периоды. В декабре 2017 года компания допустила дефолт, не выплатив 8-й купон на сумму 546 млн 493 тыс. 150,16 рубля. В июне 2018 года компания также не выплатила 9-й купон на 543,5 млн рублей. Причиной невыплат послужило "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания в январе 2014 года разместила облигации на 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 10,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения выпуска. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 31 декабря 2043 года.

Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 8-12-го купонов облигаций серии БО-14 в размере 0,01% годовых. Эмитент в июне 2015 года разместил 6-летние облигации серии БО-14 объемом 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. По облигациям 3 декабря предстоит оферта.