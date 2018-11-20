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20 ноября 2018 года 09:48

Снижение Nasdaq стало максимальным c октября

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник существенным снижением. Азиатские фондовые индексы падают во вторник. Цены на нефть вновь перешли к снижению.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник существенным снижением.

При этом для Nasdaq Composite падение на 3% стало максимальным с 24 октября, по данным FactSet. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 потеряли свыше 1,5%, что было самым значительным сокращением с 12 ноября.

Вниз рынок потянули акции высокотехнологических и связанных с интернетом компаний, отмечает MarketWatch. При этом распродажа проходила на фоне достаточно низких объемов торгов, поскольку участники рынка готовятся к празднику - Дню Благодарения, который в этом году приходится на 22 ноября. По этой причине биржи в четверг будут закрыты. Обычно трейдеры берут себе выходной и в пятницу, чтобы провести с семьей длинные выходные.

Внимание инвесторов сосредоточено на переговорах глав США и Китая по торговым вопросам, также они следят за развитием событий вокруг Brexit и ситуации с бюджетом Италии.

Участники рынка надеются, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут прийти к компромиссу в ходе встречи в Буэнос-Айресе, где 30 ноября - 1 декабря пройдет саммит G20, избежав тем самым эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс доверия американских строительных компаний, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в ноябре упал на 8 пунктов, рекордными темпами с февраля 2014 года. В результате его значение оказалось на минимальном с августа 2016 года уровне - 60 пунктов.

По мнению экспертов, падение показателя вызвано повышением процентных ставок Федеральной резервной системой, что привело к подорожанию стоимости ипотечных кредитов.

На этой неделе будут обнародованы другие данные по рынку недвижимости. В частности, во вторник министерство торговли США опубликует отчет по строительству домов за октябрь, а в среду Национальная ассоциация риелторов обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке.

Кроме того, участники рынка демонстрируют обеспокоенность низкими ценами на нефть.

"Растущая важность нефтяного рынка для американских компаний означает, что мы находимся в той точке, когда дешевая нефть перестанет быть позитивным фактором", - говорит глава отдела макроэкономической стратегии в Manulife Asset Management Фрэнсис Дональд.

Котировки акций Apple Inc. опустились в понедельник на 4%, едва избежав перехода в "медвежью" фазу (падение не менее чем на 20% с предыдущего пика). Причиной этого стала новость The Wall Street Journal о том, что компания сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов. По сообщениям источников издания, Apple столкнулась со сложностями в прогнозировании спроса на свои смартфоны.

В то же время бумаги Alphabet Inc. подешевели на 3,9%, перейдя в "медвежий" рынок впервые с 2011 года.

Рыночная стоимость видеосервиса Netflix за день сократилась на 5,5%. Средняя цена бумаг компании за последние 50 сессий опустилась ниже скользящей средней за последние 200 сессий, что является резко негативным техническим показателем.

Котировки акций Sonos Inc. рухнула на 11,2%, несмотря на то, что производитель устройств для воспроизведения звука анонсировал ряд новинок.

ADR китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. подешевели на 8,7%. Выручка компании в третьем квартале не оправдала ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 395,78 пункта (1,56%) - до 25017,44 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 45,54 пункта (1,66%), составив 2690,73 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов упало на 219,4 пункта (3,03%) - до 7028,48 пункта.

Азиатские фондовые индексы падают во вторник, акции технологических компаний дешевеют вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.

В центре внимания рынка - японский автопроизводитель Nissan, акции которого подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

Японский Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Цена бумаг Nissan упала на 5,4%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 7,4%.

Как сообщалось, председатель совета директоров Nissan, а также гендиректор Renault К.Гон в понедельник был арестован за сокрытие доходов на сумму до 5 трлн иен ($44 млн) в регуляторных документах.

Совет директоров Nissan намерен в четверг обсудить вопрос увольнения К.Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал К.Гону скрывать данные о доходах.

Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя - Toyota - прибавляют 1,6% в ходе торгов.

Среди акций японских компаний лидерами падения в понедельник являются бумаги Sony (-3,2%), Fanuc (-2,4%) и Hitachi (-3,2%).

В Гонконге дешевеют акции китайского интернет-гиганта Tencent (-3,2%) и производителей компонентов для смартфонов AAC (-3,7%) и Sunny Optical (-3,4%).

Тем временем капитализация Xiaomi увеличилась на 6,3%. Китайский производитель электроники вернулся к чистой прибыли в третьем квартале 2018 года после чистого убытка годом ранее. Финансовые показатели Xiaomi превзошли прогнозы рынка благодаря росту продаж в Индии и Европе.

Котировки акций азиатских поставщиков Apple снижаются на появившихся ранее сообщениях о том, что американская компания сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов.

Бумаги тайваньских Hon Hai и Taiwan Semiconductor подешевели соответственно на 0,9% и 3,3%, южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronics - на 3,6% и 2,1%.

Цены на нефть вновь перешли к снижению после подъема по итогам предыдущей сессии, в центре внимания рынка - готовящаяся встреча стран ОПЕК+ в Вене, которая запланирована на начало декабря.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $66,57 за баррель, что на $0,22 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,03 (0,04%) - до $66,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,09 (0,16%) - до $57,11 за баррель. По итогам торгов 19 ноября контракт подорожал на $0,52 (0,92%) - до $57,2 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник оказала информация СМИ о том, что страны Евросоюза поддержали предложенные Францией санкции против двух граждан Ирана, которых связывают с недавним нападением на собрание иранской оппозиции в Париже, пишет MarketWatch.

"Теперь трейдеры закладывают в рынок возможность того, что Евросоюз, как и США, займет жесткую позицию в отношении Ирана, - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - И, возможно, в этот раз никаких исключений не будет".

Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение о сокращении добычи нефти на декабрьском заседании.

Ранее в этом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил признаки избытка нефти на рынке и заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае сохранения устойчивого профицита.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил, что производителям нефти "нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре, на начало декабря более точно представлять себе текущую ситуацию и прогноз на зимний период".

ОПЕК "продолжает обсуждать сокращение добычи нефти, чтобы остановить падение цен, однако Россия, кажется, не слишком поддерживает такую идею, что увеличивает ответственность Саудовской Аравии за какие-либо координированные действия", говорит аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.


Опубликовано: /Финмаркет/
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