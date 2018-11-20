Стоит с осторожностью относиться к российской валюте в более долгосрочной перспективе - FxPro

"Рубль вернулся к росту после пятничной фиксации прибыли. В понедельник пара USD/RUB потеряла 43 копейки, опустившись до 65,55. EUR/RUB снизилась на 26 копеек, до 75,09. Нужно отметить, что основное движение вверх наблюдалось вслед за нефтью уже после закрытия основной торговой сессии. Также в фокусе рынка по-прежнему комментарии главы ФРС Пауэлла, который в конце прошлой недели четко дал понять, что FOMC "держит руку на пульсе", не исключая паузы в повышении ставок в следующем году "на фоне нарастающих рисков замедления". Такой настрой оказывает давление на котировки доллара и понижает доходность долгосрочных американских долговых бумаг, что на контрасте делает российские активы более привлекательными. К тому же участники рынка фактически услышали заверения представителей Резервной Комиссии о том, что в декабре ставка будет повышена. Технические факторы также пока выступают в пользу рубля. Оказавшись отброшенным от важного сопротивления на 77, пара EUR/RUB имеет теперь сильную точку притяжения в виде области 74-74,50. Если она не встретит значимых помех на пути, "рублевые" трейдеры вполне могут "отбросить" котировки в эту область поддержки, которая ранее выступала в роли значимого сопротивления. Целиться ниже пока преждевременно, так как сохраняется целый ряд рисков, способных усилить отток капиталов из сделок по российской валюте. В первую очередь негативное влияние исходит от доллара. Его ослабление последние дни поддерживает рубль, но пока в ФРС сохраняют настрой на ужесточение политики, это больше похоже на откат в рамках тренда на рост, нежели на принципиальную слабость. Реакция мировых фондовых рынков в данном случае весьма показательна: они вновь снижаются, испугавшись осторожности ФРС. Таким образом, несмотря на продолжительный рост рубля и ожидания развития этой динамики, стоит с осторожностью относиться к российской валюте в более долгосрочной перспективе - все может оказаться не так безоблачно", - предупреждает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.